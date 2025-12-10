El City deja muy tocado al Madrid y a Xabi Alonso

Inuficiente mejoría del Real Madrid. Los blancos han perdido ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu (1-2) —encajando así su segunda derrota consecutiva en el este mismo escenario tras el 0-2 del domingo frente al Celta— para poner aún más en entredicho el proyecto de Xabi Alonso al frente de la nave blanca.

Pep Guardiola y su equipo salen de Chamartín habiendo saldado deudas, castigando sin piedad a un Madrid que mejora por tramos, sí, pero vuelve a desplomarse ante la primera corriente de aire. Rodrygo abrió la noche con un gol que olía a esperanza, pero O’Reilly y Haaland voltearon el marcador en pocos minutos, antes del intermedio, culminando una remontada que retrata la crisis blanca: dos victorias en ocho partidos y un técnico, Xabi, que empieza a caminar al borde del precipicio.

El VAR enfría la euforia blanca

El Madrid salió mordiendo, algo poco habitual en los últimos tiempos. Siete bajas —seis de ellas en defensa—, más Mbappé en el banquillo —y sin jugar un solo minuto— y aun así una actitud que hacía meses que no se veía. Xabi sorprendió con un plan que funcionó de inicio: Rodrygo a banda derecha, Gonzalo en punta, Ceballos manejando el juego y Fede Valverde recuperando el lateral como si nunca lo hubiera dejado. El equipo encontró equilibrio, energía y verticalidad.

Y pudo golpear casi de inmediato. Gonzalo robó pronto arriba, Vinícius encaró y Nunes lo derribó al borde del área. Clément Turpin señaló penalti, pero el VAR lo corrigió. Valverde rozó el gol en el libre directo y el Bernabéu se enchufaba como en las grandes noches. Dos minutos después, Vini se quedó solo ante Donnarumma, pero perdonó con un toque picado demasiado optimista. Eran señales de algo que ya empezaba a intuirse: al Madrid le falta instinto, pegada, esa fiereza que los grandes mantienen aun en días flojos. El City intentaba asentarse, pero chocaba contra un Madrid agresivo y trabajador.

Turpin señaló penalti pero el contacto sobre Vinicius se produjo fuera del área.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XE74tcl6cR — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2025

Rodrygo resucita… pero el Madrid se rompe en ocho minutos

La recompensa llegó en el minuto 27. Carreras robó, Vinícius descargó, Bellingham filtró y Rodrygo atacó el espacio como en sus mejores noches. 32 partidos después, por fin, el brasileño volvía a celebrar un gol. Era un tanto simbólico, un abrazo con Xabi Alonso que parecía anunciar un nuevo punto de partida para todos. Pero este Madrid vive en un equilibrio tan tenue que cualquier soplo lo derrumba.

Y el City, como en el cuento de los Tres Cerditos, sopló y sopló... hasta que derribó al Madrid a balón parado. Gvardiol le ganó el salto a Bellingham. Courtois, siempre fiable, falló esta vez al no blocar un balón suave abajo. Y O’Reilly, libre de marca, empujó a placer. Otro gol concedido en un córner. Otro jarro de agua fría.

El penalti de Rudiger a Haaland que transformó el noruego para el 1-2. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/x5tW9G5DWS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2025

El mazazo fue emocional. El equipo se desorientó, Rüdiger perdió la compostura y cometió un penalti absurdo, impropio de su experiencia: agarrón claro a Haaland ante la mirada del VAR. El noruego no perdonó. 1-2. Del control al caos en ocho minutos. Del entusiasmo al abatimiento. Del "hoy sí" al "otra vez no". El descanso llegó como un alivio que permitió a los jugadores esconder su incredulidad camino del túnel. Era complicada la empresa, pero se podía dar la vuelta al marcador.

Courtois evita el desastre

La segunda mitad arrancó con una oportunidad que pudo cambiar la noche. Una transición perfecta: Carreras acelera, Vini descarga, Rodrygo ve el desmarque y Bellingham se planta solo. Pero Jude picó demasiado el balón ante Donnarumma. Una ocasión que hace un mes habría acabado en la red; hoy, en el lamento. A partir de ahí el partido se le escapó al Madrid. El City se adueñó del ritmo, Bernardo mandó, Doku agitó, Cherki y Foden aparecían entre líneas como cuchillos.

Y Courtois volvió a ser el sostén. Sacó un mano a mano a Haaland, una segunda jugada a Cherki, otra abajo a Doku. El cancerbero belga evitó lo que pudo ser una goleada de consecuencias devastadoras. El Bernabéu, nervioso, entró en modo supervivencia. Xabi miraba al banquillo y encontraba más carencias que soluciones. Aun así, optó por quemar las naves: Brahim, Güler, Endrick... Juventud, energía y un punto de rebeldía para intentar rescatar un partido que ya ardía.

Arreón final insuficiente

El Madrid, empujado por su gente, tuvo su arreón final. Vinícius remató de cabeza fuera un centro magnífico de Rodrygo; luego lo intentó de tijera tras un córner. Y Endrick, el chaval de 18 años que simboliza el futuro, acarició el empate con un testarazo al larguero. Fueron minutos de orgullo, pero no de convicción. El City defendió como equipo grande y esta vez no hubo milagro. El Bernabéu se quedó sin su mística, el Madrid sin soluciones y Xabi Alonso sin excusas, con la soga al cuello.



Ficha técnica

Real Madrid, 1: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Endrick, m.79), Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Brahim, m.67), Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo (Güler, m.58)

Manchester City, 2: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden (Reinjders, m.70); Cherki (Savinho, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.70)

Goles: 1-0, m.27: Rodrygo; 1-1, m.35: O'Reilly; 1-2, m.43: Haaland, de penalti

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Rüdiger (43), Rodrygo (87) y Carreras (88), del Real Madrid; y a Foden (11), O'Reilly (76) y Bernardo Silva (90), junto al técnico Pep Guardiola (82), del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 83.186 espectadores