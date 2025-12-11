Haaland bate un récord histórico en el Bernabéu y desvela su secreto: "nunca planeo nada"

Erling Haaland volvió a demostrar su enorme influencia en la élite futbolística al marcar en el duelo de Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid. El delantero noruego cerró la remontada de su equipo en la primera parte al transformar un penalti en los minutos finales del primer acto. Sin embargo, más allá del gol, lo que llamó la atención fue su celebración: una reacción sorprendentemente tranquila, casi fría, que contrastaba con la importancia del tanto y con la intensidad del encuentro en el Santiago Bernabéu.

Pero es que no fue sólo un gol sino que el noruego alcanzó ese día un nuevo hito en su carrera: cumplió cincuenta titularidades en la máxima competición europea, convirtiéndose además en el jugador que más goles ha acumulado al llegar a esa cifra. En total, Haaland suma ya 55 goles en 54 apariciones continentales, un registro que refuerza su condición de uno de los delanteros más dominantes del panorama actual. Su consistencia, eficacia y capacidad para decidir partidos continúan situándolo en un lugar privilegiado dentro del fútbol europeo.

Pero su gesto medido, casi impasible tras batir al guardameta blanco, generó debate inmediato entre aficionados y analistas. Al término del encuentro, el propio Haaland aclaró el enigma. Según explicó, su aparente falta de celebración no fue producto de la tensión del partido ni de ninguna provocación, sino de algo mucho más particular: una referencia inspirada en el héroe mitológico Aquiles y en un meme que circula por Instagram.

El delantero desveló que no prepara sus celebraciones porque teme que planificarlas pueda acarrearle mala fortuna. "Lo primero que pensé, porque no planeo ninguna celebración, porque no debería, porque entonces probablemente terminaré con la racha sin marcar más grande de la historia. Nunca planeo nada", dijo entre risas. Esa superstición, que combina humor y cuidado personal, lo lleva a dejar que cada reacción surja de manera espontánea.

Sin embargo, lo ocurrido en el Bernabéu tuvo una motivación adicional: "lo primero es de Aquiles, cuando simplemente camino, como fingiendo que no pasa nada. Y esto también es de un meme en Instagram", añadió. Con esa explicación, Haaland conectó la mitología clásica —donde Aquiles se muestra imperturbable y poderoso— con la cultura digital contemporánea, donde abundan imágenes humorísticas que representan gestos de aparente indiferencia. Su celebración fue, por tanto, un guiño doble: un gesto teatral y simbólico a la vez que un homenaje al humor de internet.

Esa mezcla entre espontaneidad, superstición y una personalidad que no deja de sorprender contribuye a reforzar su figura mediática. Haaland no solo marca goles de forma casi mecánica; también sabe generar conversación más allá del terreno de juego. Su referencia al héroe griego encaja con la imagen de futbolista imponente y decidido, mientras que su mención al meme revela un perfil cercano, propio de un jugador conectado con las tendencias culturales de su generación.

Lo sucedido en el Bernabéu no fue, por tanto, un simple gesto accidental. Fue una expresión más del particular universo que acompaña al noruego: un jugador que rompe récords con la misma naturalidad con la que recurre a la mitología o a las redes sociales para explicar un gesto que, en apariencia, parecía inexplicable.