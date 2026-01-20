Festival de Mbappé y Vinicius para firmar la paz y asegurar el top 8 de la Champions

El Real Madrid firmó este martes una goleada balsámica ante el AS Monaco (6-1) en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League, una noche europea que sirvió para reconciliar al equipo con su afición y para dejar virtualmente asegurada su presencia en el top 8 de la competición. Con Vinícius Júnior como gran protagonista —autor de un gol y dos asistencias— y un Kylian Mbappé letal, los blancos disiparon cualquier atisbo de duda tras días de ruido y críticas.

Antes de que rodara el balón, el Santiago Bernabéu guardó un emotivo homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Después, el estadio pasó del respeto al aplauso, dejando atrás la bronca del pasado sábado ante el Levante UD. El ambiente fue distinto desde el inicio, y el equipo respondió con fútbol. La Champions y el Bernabéu tienen un idilio especial.

Gol tempranero y partido encarrilado

El Real Madrid no tardó en golpear. No se había alcanzado el minuto 5 cuando una acción bien hilada terminó con Mbappé enviando el balón al fondo de la red para abrir el marcador. El tanto dio tranquilidad inmediata a los de Álvaro Arbeloa, que se encontraron con un Monaco blando en defensa y con muchas dificultades para contener la movilidad constante de Vinícius y el delantero francés, intercambiando posiciones y generando ventajas.

El conjunto monegasco, con Ansu Fati como referencia ofensiva, tuvo alguna ocasión para meterse en el partido, especialmente un remate claro del exazulgrana que se marchó por encima del larguero, pero el Madrid no perdonó cuando volvió a acelerar.

En el minuto 26, Mbappé firmó su doblete tras culminar una gran combinación colectiva, asistido por Vinícius, para colocar el 2-0 antes del descanso. El francés, además, igualó el registro de Cristiano Ronaldo de 11 goles en seis partidos de la primera fase de la Champions 2015-16, confirmando su impacto inmediato en las grandes noches europeas.

Sentencia tras el descanso y desplome del Mónaco

La segunda parte fue un monólogo blanco. El Madrid regresó al césped con la intención de cerrar el partido cuanto antes y lo consiguió en apenas unos minutos. Franco Mastantuono, muy activo durante todo el encuentro, firmó el 3-0 tras una asistencia generosa de Vinícius, que prefirió el pase al disparo. Fue el primer gol del argentino en el Bernabéu, celebrado con entusiasmo por la grada.

Poco después llegó el cuarto, en una acción nuevamente iniciada por Vinícius desde la izquierda y culminada en propia puerta por un defensor del Monaco, Kehrer. El equipo francés se vino abajo, incapaz de sostener el ritmo y la intensidad del Real Madrid, que jugaba con comodidad y confianza.

Vinícius se reconcilia con el Bernabéu

El momento más esperado de la noche llegó en el minuto 63. Vinícius, uno de los más señalados por la afición en el último partido liguero, se quitó la espina con un golazo tras regatear a dos rivales y fusilar la portería rival. Fue su primer tanto en esta Champions y una liberación personal. El brasileño no celebró con efusividad con la afición pero dedicó el gol a Álvaro Arbeloa en un gesto cargado de simbolismo.

Bellingham pone el broche a una goleada balsámica

Jude Bellingham, que había tenido un partido discreto y había fallado incluso una ocasión clara, se quitó también un peso de encima con el sexto gol, culminando una acción tras balón parado para cerrar el set al conjunto francés. El inglés celebró con rabia un tanto que redondeaba una actuación colectiva muy sólida.

El 6-1 final permite al Real Madrid sumar tres puntos clave, colocarse segundo con 15 en la tabla y dejar prácticamente sellada su clasificación entre los ocho mejores de Europa. Una goleada reparadora, ideal para dejar atrás la eliminación copera ante el Albacete y el clima crispado del pasado fin de semana. El Bernabéu, esta vez, se fue a casa sonriendo. En noches así, Europa vuelve a mirar al Real Madrid con respeto.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: REAL MADRID, 6 - AS MONACO, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Mesonero, min.83); Asencio (Ceballos, min.46), Huijsen, Camavinga (Fran García, min.77); Güler (Carvajal, min.77), Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono (Gonzalo García, min.71), Mbappé y Vinícius.

AS MONACO: Kohn; Vanderson (Ouattara, min.61), Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria (Bamba, min.73), Golovin (Michal, min.84); Akliouche, Balogun (Ilenikhena, min.73) y Ansu Fati (Coulibaly, min.61).

--GOLES.

1-0, minuto 5: Kylian Mbappé.

2-0, minuto 26: Kylian Mbappé.

3-0, minuto 51: Franco Mastantuono.

4-0, minuto 55: Kehrer, en propia puerta.

5-0, minuto 63: Vinícius Júnior.

5-1, minuto 72: Teze.

6-1, minuto 80: Jude Bellingham.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó a Bellingham (min.44) por el Real Madrid, y a Zakaria (min.33) en el AS Monaco.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.