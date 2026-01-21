Arbeloa vacila a un periodista tras la goleada: "Te lo has inventado, te inventas muchas cosas"

El Real Madrid firmó una de sus noches más completas de la temporada con una goleada por 6-1 ante el Mónaco en la séptima jornada de la fase de Liga de la Champions. De hecho, el triunfo no solo acerca a los blancos al top-8, sino que ha cambiado el clima del equipo y del Santiago Bernabéu. Álvaro Arbeloa, visiblemente satisfecho, compareció en rueda de prensa con un tono relajado y optimista, incluso permitiéndose bromear con un periodista.

"Ha sido un partido maravilloso, en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente. Los jugadores han disfrutado. Ha habido goles preciosos y un gran rendimiento de todo el equipo", resumió el entrenador, destacando la conexión entre plantilla y afición.

El momento más distendido de la comparecencia llegó cuando un periodista le preguntó si llamaba "Anto" a Huijsen o si se lo estaba inventando. Arbeloa respondió entre risas: "Te lo has inventado, te inventas muchas cosas", antes de ofrecer una explicación más extensa. El comentario reflejó el ambiente relajado tras una victoria contundente que refuerza la confianza del equipo.

🗣️ Álvaro Arbeloa: "Te lo has inventado como muchas OTRAS COSAS."

El mérito es de los jugadores

Arbeloa quiso dejar claro desde el inicio que el triunfo no es fruto del cambio en el banquillo. "Este partido lo han ganado los jugadores con su esfuerzo y su calidad, no es mérito del nuevo entrenador", afirmó. Subrayó además la rápida adaptación del grupo: "Prácticamente sin entrenar, lo poco que les pido lo han cogido enseguida. Esto es el Real Madrid y me encanta esta mentalidad, carácter y ambición".

Pero además, el técnico insistió en que el equipo aún tiene margen de mejora, pero se mostró encantado con la actitud mostrada. "Habrá días mejores o peores, pero esta es la imagen que quiere ver el madridismo", añadió.

Un Bernabéu entregado

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el ambiente en el estadio. Arbeloa elogió el apoyo constante del público y la implicación de todos los futbolistas. "He visto a un Bernabéu entregado a todos sus jugadores. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido medio normal. Valverde y Camavinga han jugado en posiciones que no son las suyas. Es lo que necesitamos, un equipo comprometido", explicó.

También restó importancia a algunos gestos individuales, como la celebración de Jude Bellingham. "Mete mucha magia a las celebraciones. Si mete goles, que lo celebre como quiera", comentó con naturalidad.

El abrazo de Vinicius

El abrazo entre Vinicius y Arbeloa

El partido tuvo un componente emocional especial con Vinicius, sobre todo después de los pitos de la pasada jornada liguera en casa. Tras marcar, el brasileño se abrazó con Arbeloa, un gesto que el entrenador interpretó de forma simbólica. "Más que abrazarme a mí, ha abrazado al madridismo. Ha sido el abrazo de sus compañeros y el apoyo del Bernabéu", afirmó.

Arbeloa insistió en la importancia de que Vinicius esté feliz. "Cuando está feliz es el más desequilibrante. Le necesitamos así. Le he dicho que disfrute y que tiene todo mi apoyo", explicó, destacando el reencuentro entre el jugador y la afición.

Gestión del equipo y bajas

En el apartado físico, el técnico habló de Asensio, que sufrió un fuerte golpe en la tibia derecha. "Espero que no peligre. Venía sobrecargado y hemos decidido parar", señaló, dejando en duda su presencia ante el Villarreal. También tuvo palabras para Mastantuono, Arda Güler, Kylian Mbappé y otros protagonistas. "Ha sido el día de todos. Estamos haciendo mucho hincapié en que viajemos juntos como equipo", comentó.

Preguntado por las opciones del Real Madrid en la Champions, Arbeloa fue contundente: "El Real Madrid siempre es favorito a todo. Es su competición y siempre va a ser favorito". Un mensaje que resume la ambición del vestuario tras una noche que refuerza la confianza colectiva.

Por último, el entrenador se mostró satisfecho a nivel personal, pero siempre poniendo el foco en los demás. "Estoy muy bien, pero contento por los jugadores, por la afición y por el madridismo. Me hice entrenador para ayudar a los futbolistas y sacar lo mejor de cada uno", concluyó.