El PSG se complica la vida y el Arsenal sigue volando

Gabriel Jesús le hace un roto al Inter

Con dos zarpazos en la primera mitad, dos acciones de delantero centro puro, el brasileño Gabriel Jesús conquistó este martes San Siro, mantuvo el invicto de un Arsenal ya clasificado a los octavos de final y, de paso, le hizo un roto tremendo al Inter de Milán (1-3), equipo que tiene ahora muy complicado el pase directo.

El Arsenal sigue intratable. Invicto en Liga de Campeones. Siete victorias en siete partidos ante equipos como el Bayern, el Atlético de Madrid y, ahora el Inter de Milán, finalista de la pasada edición, en su feudo. Es la asignatura pendiente del combinado de Cristian Chivu. Ganar a un equipo de entidad esta campaña.

Le bastó una mitad a los de Mikel Arteta para amarrar la victoria. Fue un equipo sencillamente superior en el inicio. Más entero. Más convencido de sus posibilidades. Sólo necesitó diez minutos para materializar esa superioridad.

Fue la primera acción en la que Gabriel Jesus dejó su sello. Gran combinación en el borde del área al primer toque entre Eze, Mikel Merino y Timber que desembocó en un balón suelto en el corazón del área. Allí, el más rápido fue el brasileño, que se lanzó a por el balón para superar a Sommer y encarrilar una victoria que, eso sí, no fue lo fácil que reflejó el marcador.

Porque el Inter, pese a todo, compitió. Y se envalentonó tras encajar el tanto en busca de un empate que llegó desde los pies de Sucic, autor de un zapatazo apenas ocho minutos después del gol del Arsenal. Su disparo, con el interior de la pierna diestra, superó a David Raya y acabó en la escuadra, inalcanzable para el meta español.

Se igualaron las fuerzas. El Inter despertó. El Arsenal no era tan fluido. La diferencia, claro, la marcó el balón parado. Especialidad 'made in' Arsenal. El combinado londinense ya había amenazado en los saques de esquina precedentes, pero no fue hasta el minuto 31 cuando consiguió hacer buena su superioridad en el juego aéreo. Con un poco de fortuna. El centro pasado de Saka que encontró remate en Trossard dio ligeramente en el larguero, por lo que descuadró a todo interista en el área. De nuevo, balón suelto y Gabriel Jesús el más listo. De cabeza, sin oposición y 1-2 en San Siro.

No mermó el tanto a los de Chivu. Las contras fueron el mejor aliado 'nerazzurro'. Todas al limbo. Ni Thuram, ni Sucic, ni Luis Henrique las hicieron buenas. Ni siquiera cuando el Inter pareció ser superior en la segunda mitad. Pareció porque, pese al control, cada vez que Saka encaró por perfil diestro desequilibró. De hecho, Bastoni tuvo que salir al paso de manera providencial para evitar el tanto del inglés, por cierto, a pase de un Gabriel Jesus gigante.

Se animó el Inter en el último tercio de partido. De verdad, además. El ingreso de Pio Esposito arriba le dio empaque, fuerza, juego de espaldas. Y llegaron un par de ocasiones. La más clara, en bota del propio Esposito, que controló con el pecho y se giró para volear. Unos centímetros fuera.

El problema del Inter fue que el Arsenal le pagó con su misma moneda. Pero bien. Porque aprovechó la contra que tuvo para sentenciar el duelo. De un saque de esquina 'nerazzurro' al golazo final de Gyokeres, que sacó ventaja del malentendido entre Frattesi y Sucic en la frontal del área. Balón directo a la escuadra. Y el Arsenal directo a los octavos de final. El Inter tiene la clasificación directa complicada. Tiene que ganar al Dortmund en Alemania y esperar. Todo apunta al 'play-off' de dieciseisavos que esquivó la pasada edición.

Ficha técnica:

Inter de Milán, 1: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (Bonny, m.82), Barella (Frattesi, m.63), Zielinski (Diouf, m.82), Sucic, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez (Pio Esposito, m.63).

Arsenal, 3: Raya; Timber (White, m.64), Saliba, Mosquera (Gabriel, m.75), Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Eze (Rice, m.64); Saka, Trossard (Martinelli, m.79); Gabriel Jesus (Gyokeres, m.75).

Goles: 0-1, m.10: Gabriel Jesus; 1-1, m.18: Sucic; 1-2, m.31: Gabriel Jesus; 1-3, m.84: Gyokeres.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal). Mostró tarjeta amarilla a Bastoni (m.73), Acerbi (m.82), por parte del Inter de Milán; y a Merino (m.73), Rice (m.92), por parte del Arsenal.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).

El Sporting se impone al PSG con doblete del colombiano Luis Suárez

Los dos goles anotados este martes por el colombiano Luis Suárez le dieron la victoria al Sporting frente al PSG de Luis Enrique 2-1 en casa en la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La primera parte del partido, en el que los dos equipos se enfrentaban por primera vez en una competición oficial, cerró con un dominio de la pelota superior al 70 % por parte de los franceses, que tuvieron una decena de oportunidades de marcar, pero se encontraron con la gran actuación del portero de los 'leones' Rui Silva, que fue un muro ante la red y no dejó que el gol llegara.

Los anfitriones tuvieron muchas dificultades para salir en contrataque y regalaron la pelota al rival en varias ocasiones, perdiendo pases clave y encontrándose con la defensa del ecuatoriano William Pacho, quien interceptó la pelota cada vez que los 'leones' se acercaban a la portería de los parisinos.

A pesar de las dificultades en ataque, el Sporting logró contener al actual campeón europeo con una defensa que se lo puso difícil a los de Luis Enrique y ya en la segunda mitad los 'leones' lograron equilibrar un poco más la posesión de la pelota.

Fue en los últimos 20 minutos del partido cuando finalmente llegaron los goles.

En el 74 Suárez hizo levantar al estadio, al que hoy acudieron casi 51.500 aficionados, al inaugurar un marcador que, sin embargo, los locales lograron dominar durante muy poco tiempo.

No es la primera vez que el de Santa Marta se encuentra con el gol en la competición europea, ya que ya había conquistado la portería del Brujas y del Nápoles, a la vez que es uno de los goleadores de la Liga de Portugal, donde acumula 15 tantos y se ha convertido en una de las estrellas de la temporada.

Cinco minutos después, el georgiano Kvaratskhelia, que entró al campo en sustitución de Mayulu, empató el partido.

Cuando ya parecía que el marcador acabaría en un empate, Suárez volvió a brillar y anotó el segundo ante el frenesí de los aficionados que corearon su nombre repetidamente, incluso después del pitido final.

A pesar de los intentos de los parisinos de remontar, el final del encuentro fue accidentado, con varios encontronazos, y el marcador se selló con el gol del internacional colombiano.

Ficha técnica:

Sporting, 2: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis y Ricardo Mangas (Vagiannidis, m.63); Morita y João Simões (Daniel Bragança, m. 87); Geny Catamo (Alisson Santos, m.87), Trincão (Kochorashvili, m.90+6) y Maxi Araújo; Luis Suárez.

PSG, 1: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes; Mayulu (Kvaratskhelia, m.66), Fabián Ruiz (Zabarnyi, m.80) y Vitinha; Doué, Dembélé y Barcola (Gonçalo Ramos, m.71).

Goles: 1-0, m.74: Suárez; 1-1, m.79: Kvaratskhelia; 2-1, m.90: Suárez.

Árbitro: Anthony Taylor (Reino Unido). Amonestó a Ricardo Mangas (m.59), a Luis Suárez (m.90+4) y a Rui Silva (m.90+6), por parte del Sporting, y a Kvaratskhelia (m.90+5), por parte del PSG.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estádio José Alvalade (Lisboa).