El penalti imposible de Pavlidis que condena al Benfica en Turín

El Benfica vivió una de esas noches europeas destinadas a permanecer en la memoria colectiva por motivos equivocados. En Turín, ante la Juventus, el conjunto lisboeta cayó derrotado y quedó contra las cuerdas en la Champions League, pero el partido quedará marcado por una acción difícil de creer: el penalti fallado por Angelos Pavlidis en los minutos finales, uno de los más desafortunados que se recuerdan en la competición.

El delantero griego se dispuso a lanzar desde los once metros en una de las últimas opciones de su equipo para meterse en el partido. Sin embargo, justo antes de golpear el balón, Pavlidis se resbaló. El impacto fue tan defectuoso que tocó el balón dos veces y salió directamente por la banda, sin siquiera inquietar al portero juventino. Una acción surrealista que recordó a otros lanzamientos fallidos recientes y que dejó atónitos a compañeros, rivales y aficionados.

Más allá del penalti, el Benfica fue inferior en su visita a Italia. La Juventus se mostró más sólida y eficaz, construyendo su victoria con los goles de Khephren Thuram en el minuto 55 y de Weston McKennie en el 64. Los locales dominaron gran parte del encuentro, especialmente durante la primera mitad y buena parte de la segunda, imponiendo ritmo y control del juego.

El resultado deja al Benfica con seis puntos en la clasificación, tras haber ganado sus dos últimos encuentros, pero ahora situado a dos puntos del corte que marca el acceso a la siguiente fase. Por el momento, el conjunto lisboeta ocupa la posición 29, una situación comprometida que obliga a ganar en la última jornada y a esperar resultados favorables de otros partidos.

Un milagro llamado Real Madrid

Ahora, el Benfica deberá buscar un auténtico milagro en la última jornada, cuando reciba al Real Madrid en Da Luz la próxima semana. Ganar será imprescindible, pero no suficiente. El equipo necesitará además una combinación de resultados favorable para seguir con vida en la competición.

La derrota en Turín, marcada por uno de los penaltis más extraños de la historia reciente de la Champions, ha dejado al Benfica contra las cuerdas y con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad clave en su camino europeo.