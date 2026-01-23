La respuesta de Arbeloa a José Mourinho

Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa en la previa del duelo de este sábado, ante el Villarreal (21 horas) y repasó toda la actualidad del Real Madrid.

Además fue protagonista de la rueda de prensa el sorprendente discurso que dio José Mourinho tras perder contra la Juventus en el que pareció atacar a Arbeloa asegurando que le sorprendía que técnicos que no habían hecho nada en su carrera fueran elegidos para dirigir a grandes clubes. Unas palabras que han tenido eco mundial y que muchos interpretan como una manera de empezar a calentar el partido de la próxima semana en Lisboa en el que se miden su Benfica y el Real Madrid de Arbeloa, el que fue uno de sus principales soldados en su etapa como mister del conjunto merengue.

Elogios al Villarreal

"Es un grandísimo rival que nos va a exigir muchísimo, nuestro mayor nivel. Nos motiva mucho. Somos conscientes del gran partido que tenemos que hacer mañana".

La importancia del partido de mañana

"Es muy importante, por el rival y lo que supone. Son tres puntos que te dan confianza en una de las salidas más complicadas. Tenemos que dar nuestra mejor versión".

Recolocar jugadores en sitios que no les gusta mucho

"Lo que puedo decir es la predisposición de los jugadores a ayudar. Ponen el equipo por encima del individuo. En los casos de Valverde y Camavinga, no es que no hayan puesto problema, hicieron un partidazo los dos. Tuvieron un rendimiento sensacional. Eso quiero ver, jugadores implicados, a disposición del equipo. Son versátiles y con capacidad tremenda. tienen talento, les permite jugar donde quieran".

Críticas a su discurso, a sus gestos como con las Champions

"Era la primera vez que iba al estadio como entrenador y nunca había pasado por allí. Cuando uno ve todas las Copas de Europa, sentí en un momento toda la historia y responsabilidad del Real Madrid. Cuando Carlo estuvo en el estadio el otro día, publicó una foto en el mismo lugar. Con respecto a las críticas, muy tranquilo y concentrado en mi trabajo y en sacar el máximo de los jugadores

El vestuario necesitaba cariño

"Yo hablo de los diez días que llevo como entrenador y lo que he visto cuando he llegado. Deseo que el partido del Mónaco sea un punto de inflexión. Tenemos mucho que mejorar, pero he visto un grupo de jugadores con muchas ganas de trabajar".

Renovación Vinicius

"No me corresponde a mí, es cosa del club y del jugador. Mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores. Mi deseo es que Vinicius siga haciendo historia en el Real Madrid, por supuesto".

Fichajes en invierno

"Vuelvo a repetirlo. Tengo una plantilla con la que estoy muy contento. Si alguna vez hace falta algo, tenemos una grandísima cantera".

Frase de Mourinho sobre entrenadores sin historia

"Sabéis todos lo que es Mou para mí. Si un entrenador así habla, más especialmente él, yo escucho y analizo".

Bellingham

"Lo que me toca es hablar de lo que estoy viviendo ahora. En los partidos que ha jugado conmigo me ha demostrado sus capacidades como futbolista, su liderazgo, personalidad. El esfuerzo que hizo el otro día fue maravilloso, reúne todo lo que necesita un jugador del Real Madrid. Estoy encantado con él, con su mentalidad, con su esfuerzo... Muy feliz de tenerlo y de disfrutarlo".

Partido ante Mónaco, punto de inflexión

Un vestuario más feliz

"Intento ayudar a los jugadores, no puedo hablar de lo anterior, de si están más o menos felices que antes. Están predispuestos a trabajar, me han recibido con los brazos abiertos".

Las dudas que genera en parte del entorno su valía como técnico

"No me preocupa mucho. Me preocupa luchar y conseguir los tres puntos. Los demás no me importa mucho".

Vuelve Brahim

"Muy feliz de tenerle con nosotros. Ya ha demostrado aquí sus capacidades, lo demostró en la Copa de África. Nos puede dar mucho, tiene una gran madurez y mentalidad. Está dispuesto a ayudar y estoy muy contento".

Rodrygo y cómo quiere que juegue el Real Madrid

"Rodrygo va a estar en la convocatoria. Ganar es lo más importante aquí, más allá de sistemas. Quiero ver el carácter y la mentalidad del otro día. Representa muy bien lo que es el Madrid, ese ir todos a una. Esos valores son los nuestros, no debemos abandonarlos nunca".