Genio y figura: Mourinho desmonta a la prensa sobre Arbeloa con una frase para el recuerdo

El morbo y la emotividad están mezclados en un duelo clave para José Mourinho, su Benfica y su Real Madrid. Este miércoles en la última jornada de la liguilla de la Champions, el conjunto luso recibe al merengue y se juega la posibilidad de pasar a los octavos de final si consigue tumbar al Madrid y se dan una serie de resultados. El Madrid tiene ya en el bolsillo el pase a octavos de final pero si quiere mantenerse en el Top 8 y pasar directamente a octavos de final debe al menos puntuar en el Estádio da Luz.

La rueda de prensa del entrenador luso en la previa del partido no dejó indiferente a nadie. Dejó claro que tanto Arbeloa como Xabi Alonso son dos de sus soldados y siempre lo serán y, como es lógico, con su actual equipo jugándose la vida en Europa, no iba a entrar a comentar el ‘Caso Negreira’.

Partido especial: "Es difícil de prever. Por muchos fenómenos que pueden pasar, hay algo que sigue siendo innegable. Nunca se sabe qué puede pasar. Analizas, desarrollas tu plan de juego, pero hay una dosis de imprevisibilidad. Nos toca respetar la naturaleza del fútbol y prepararnos de la mejor manera posible. Jugar con respeto. Sabemos el rival, pero también lo que somos. No nos interesan los otros resultados. Solo ganando podemos pensar si es favorable o no. El objetivo es uno".

Caso Negreira y sus famosos "por qué": "No me interesa, honestamente. Vivo mi carrera día a día. Lo que ha pasado, ha pasado".

Su frase sobre la inexperiencia de los entrenadores y Arbeloa: "Yo respeto mucho que intentéis llevar las cosas en la dirección que os interesa. La pregunta era sobre Spalletti y mi respuesta es sobre él. En el 2000, el Benfica llamó a un entrenador que no había entrenado a nadie. Ese entrenador no respondió porque pensaba que le querían de asistente. Me ha pasado a mí. A los españoles os ha venido bien para hablar de Arbeloa y los italianos para hablar de Chivu. Ambos son mis niños, son exjugadores míos y son especiales. Desde el punto de vista humano, es de mis jugadores favoritos. No ha sido el mejor, pero quizá ha sido uno de los mejores hombres del Madrid. Espero que a Arbeloa le vaya todo muy bien y tenga una carrera fantástica".

Xabi Alonso: "Xabi es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos. He tenido la emoción que tendré mañana contra Álvaro. Con Xabi me tocó y me emocioné. Es una alegría muy grande lo que hizo en Leverkusen, también que llegó al Madrid. Después, lo que pasó y por qué terminó no me interesa. Todo puede pasar. Ahora será muy feliz porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar".

Consejo a Arbeloa: "Espero que le vaya todo bien. Arbeloa puede entrenar cualquier club del mundo. El Madrid puede ser entrenado por cualquier entrenador del mundo y quiero que le vaya bien. ¡Imagina con Álvaro! Menos mañana. Yo quiero a Arbeloa y al Madrid. No le puedo dar consejos. Lo importante es que esté feliz. Ser entrenador es una misión difícil porque hay mucha gente que te critica y habla de ti cada día. Hay influencers del mundo del fútbol. Es importante que le guste".

Si ha hablado con Arbeloa y clave del partido: "No he hablado con él. Mi número de teléfono es muy complejo porque el único que está siempre es el teléfono del club. Y mi familia. Mi otro teléfono cambia. Hay gente que pierde mi contacto y yo también lo pierdo. No es necesaria entre él y yo una llamada para desearnos suerte. Ya lo sabe. Luego, es simple. Si no ganamos estamos fuera. Empate o derrota. Si ganamos, lo sabremos en el vestuario".

Mourinho dejó por último una frase para el recuerdo. Aseguró que ya que al Benfica solo le vale ganar, solo queda una fórmula válida para este miércoles "o matas o mueres de pie".