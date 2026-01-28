Multi Champions: ¡Todo en juego en la última jornada!

17 de los 18 partidos de la última jornada de Champions League tiene algo en juego. Carrusel de puro fútbol en vivo y en directo.
Aquí tienen el tanto del conjunto danés que asalta el Camp Nou:
El error de Koundé, el castigo de Dadason.
💥 El Copenhague castiga al Barça. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Umkh4wv1If— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026
BARCELONA 0 COPENHAGUE 1
Os dejo por aquí el penalti fallado por el ‘mosquito’ Dembelé...
Dembele’s wasted pen vs Newcastle #UCLJanuary 28, 2026
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL COPENHAGUE!
OJO, EL PSG FALLA UN PENALTI. LO PARÓ POPE A DEMBELE.
Sigue el PSG 0 NEWCASTLE 0.
PSG – Newcastle
Primer penalti de la jornada... Lo lanza Dembelé que FALLA, detiene el portero del conjunto británico.
Aquí tienen el gol del Athletic, el tanto de Sancet:
Oihan Sancet 3'
🇪🇺 Athletic Club 1-0 Sporting CPpic.twitter.com/wfWS5JCSpD— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
Athletic – Sp Portugal (1-0)
GOOOOOOOOOOL. Y cayó rapidísimo también el primer gol en Bilbao. Marcó Sancet en una gran jugada de los de Valverde, un gran disparo ajustado al palo largo.
Arsenal- Kairat Almaty (0-1)
GOOOOOOOL Tenemos el primer gol de la jornada marcado por el Arsenal
OJO, PRIMERA AMARILLA de la última jornada. Se la lleva Tchouaméni por parar una contra.
Ha salido muy enchufado el Benfica. Los de Mourinho NECESITAN GANAR al Real Madrid para poder tener opciones de pasar a los 1/16 de final de la Copa del Rey.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZANNNNNNNNNN LOS PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA!
El abrazo más esperado entre Arbeloa y Mourinho:
Jose Mourinho x Álvaro Arbeloa 🤍 pic.twitter.com/ectU2uG1N7— Madrid Zone (@theMadridZone) January 28, 2026
Declaraciones de Arbeloa a pie de campo antes de comenzar el partido:
Álvaro Arbeloa:
Partido: "Llegamos en una línea ascendente, los chicos están jugando bien. Estamos empezando a crear automatismos"
Cambios: "Rodrygo ya va a poder jugar hoy seguro y va a ser un jugador muy importante para nosotros. Los que están jugando lo están haciendo bien y entendiendo lo que quiero"
Máxima preocupación: "El nivel de intensidad porque para ellos es un partido a vida o muerte. Solo les vale ganar, así que sabemos cómo van a saltar al césped2
Conversación con Mourinho: "Ni media ni nada me va a dar. Cuando empiece el partido solo va a querer ganarnos"
Bellingham: "Eso era un ejemplo en el entrenamiento. Lo mismo que viene haciendo, nos puede dar muchas variantes... y algún golito le vamos a pedir"
Ambientazo espectacular en San Mamés. Recordemos que si gana el Athletic tiene más de pie medio en 1/16 de Champions. ¡Vamos con todo!
Ambiente en San Mamés 🔥 pic.twitter.com/F75Wvktwp6— Athletic Xtra (@AthleticXtra) January 28, 2026
Van saltando ya los equipos al terreno de juego. Cinco minutos y comenzará la última jornada de la liguilla de la Champions League 25/26.
Y el último equipo que tiene como rival uno español, en este caso el SP Portugal, jugará con Rui Silva, Fresneda, G. Inácio, O. Diomande, M. Araújo, Hjulmand, J. Simoes, D. Bragança, Geny, Trincao y Suárez.
👥 O nosso onze inicial para o jogo de hoje. #ATHSCP pic.twitter.com/mdsrEhvRul— Sporting CP (@SportingCP) January 28, 2026
Por su parte el Bayer Leverkusen, rival en casa de un Villarreal que se juega poco más que el honor en Champions... jugará de inicio con Blaswich, Quansah, Badé, Fernández, Andrich, Tillman, Schick, Grimaldo, Vázquez, García y Maza.
👥 Nuestro 𝟙𝟙 🆚 @VillarrealCF 📋 #UCL
🔜 #B04VIL | #SomosBayer04 🖤❤️ pic.twitter.com/rlSPCSnpGL— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) January 28, 2026
En cuanto al Bodo/Glimt, el rival del Atlético esta noche en el Metropolitano, saldrá al campo con Haikin, Sjovold, Bjortfut, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstadfet, Blomberg, Hogh y Hauge.
Slik starter Glimt i Madrid 👏🏻 pic.twitter.com/sW8axmWLkG— FK Bodø/Glimt (@Glimt) January 28, 2026
Ya tenemos también la alineación de un rival del Barça que no se juega ya nada en Barcelona... El Copenhague saldrá con Kotarski, Gabriel, Hatzidiakos, Elyounoussi, Larsson, López, Suzuki, Meling, Achouri, Clem y Dadason.
Start-11 mod FC Barcelona#fcklive #UCL #startXI #BARFCK pic.twitter.com/WojWEmj6WE— F.C. København (@FCKobenhavn) January 28, 2026
¿Cuándo se jugarán los play-offs eliminatorios de 1/16 de final?
Las eliminatorias se disputan a doble partido y el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta en casa. En principio, cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.
Partidos de liga: 17/18 de febrero de 2026
Partidos de vuelta: 24/25 de febrero de 2026
El Madrid vuelve a un campo muy especial. Al estadio Da Luz donde consiguió la Décima tras el icónico gol de Sergio Ramos en el 93.
El Benfica, rival del Real Madrid, juega de cara con: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
Ojo a Pavlidis que es el máximo goleador de la liga griega. Un tanque al que se le caen los tantos.
El Atlético de Madrid necesita golear al Bodo Glimt. Saldrá de cara el Cholo con: Oblak, J.M. Giménez, M. Llorente, Hancko, Marc Pubill; Koke, Barrios, Álex Baena, Nico; Sorloth y J. Álvarez.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/gDp7YTR8rc— Atlético de Madrid (@Atleti) January 28, 2026
Sorpresón de Simeone que deja a Giuliano en el banquillo. Entra Nico en su lugar.
Sin nada en juego, el Villarreal se juega el honor de intentar no terminar últimos y bastante dinero si consigue la victoria. Marcelino en la despedida de la Champions juega con: Arnau Tenas; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, S. Cardona; T. Partey, Santi C.V., A. Diatta, Pepe; Buchanan y Oluwaseyi.
🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡#UCL pic.twitter.com/anvFQVOd6A— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 28, 2026
El Athletic, que se la juega en San Mamés ante el Sporting de Portugal, saldrá de inicio con: Unai Simón: Gorosabel, Paredes, Yuri, Adama; Galarreta, Rego; Unai Gómez, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.
💥 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @SportingCP
¡A por el pase en la @ChampionsLeague!#AthleticSportingCP #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/VHDVKXNrRz— Athletic Club (@AthleticClub) January 28, 2026
Muchas bajas tiene Ernesto Valverde. No podrá contar con Vivián, Nico Williams, Laporte lesionados ni con el sancionado Jaureguizar. Ojo que sale de central Yuri con Paredes, Adama y Gorosabel en los laterales y arriba la magia quedará para Robert Navarro, Sancet y Guruzeta.
También tenemos once del Barcelona. Flick saldrá de cara con: Joan García, Balde, Cubarsí, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Gerard Martín, Dani Olmo, Koundé y Eric García.
🚨 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗫𝗜 🚨 pic.twitter.com/Ia4L94hMSS— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2026
Eric García hará de De Jong y Fermín será el sustituto de Pedri. Además sale el teutón con Lamine, Dani Olmo Lewandowski y Raphinha. Muy ofensivo el Barcelona.
Ojo que ya tenemos once del Real Madrid. Saldrá Arbeloa en Lisboa con Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Á. Carreras, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Mastantuono, Vini Jr. y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/Kt6reKAAGm
Da continuidad Arbeloa al once que ganó en Villarreal y deja de salida a Rodrygo en el banquillo. El único cambio es la vuelta de Tchouaméni por Camavinga.
Por su parte el Barcelona 9º con 13 puntos no depende de sí mismo pero lo tiene bastante bien si gana para meterse entre los ocho primeros. Ganando al Copenhague en el Camp Nou debería meterse. Y es que dos de los equipos que actualmente ocupan dos de esas ocho posiciones se enfrentan entre sí. PSG (sexto con 13 puntos) frente al Newcastle (séptimo con 13 puntos) por lo que, al menos una plaza, quedará libre (si empatan con casi toda seguridad ambos quedarán fuera). Además el equipo que ocupa la octava plaza actual, el Chelsea, tiene un partido complicadísimo en el Diego Armando Maradona ante un Nápoles que se juega la vida para colarse en la siguiente ronda y no caer eliminado.
En una situación algo más compleja se encuentra el Atlético de Madrid que también tiene 13 puntos pero su golaverage es de (+3) y ha marcado dos goles menos que el Barcelona. Recordar que en caso de empate a puntos y en golaverage general se tendrá en cuenta el número de goles a favor marcados. Los del Cholo se miden en el Metropolitano al Bodo Glimt, el conjunto noruego que dio la pasada jornada la gran sorpresa en Champions al tumbar al City y si consiguen asaltar el Metropolitano aún tendrán opciones de meterse en 1/16 de final.
Además de PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona y Atlético otros dos equipos tiene 13 puntos. El Sporting de Portugal (+5 en el golaverage con 14 goles anotados) que visita San Mamés para medirse a un Athletic que se la juega -si gana se mete en 1/16- y el Manchester City (+4 de golaverage con 13 goles anotados que recibe al Galatasaray que se juega la vida y su pase a la siguiente ronda).
La Situación de los Equipos Españoles
En cuanto a los equipos españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona se juegan entrar en el TOP 8. El Real Madrid es el único que depende de sí mismo. Ganando no solo asegura meterse entre los ocho mejores y ahorrarse la eliminatoria de 1/16, también aseguraría plaza entre los cuatro primeros por lo que jugaría una hipotética vuelta en en el Santiago Bernabéu hasta semifinales.
Para ello los de Arbeloa deben asaltar el Estádio Da Luz y tumbar a un Benfica que se juega la vida en esta última jornada, ya que ganando aún tiene opciones de pasar de ronda.
Si el Madrid empata seguramente pierda la plaza entre los cuatro primeros pero tendría prácticamente asegurada (tiene +11 en el golaverage) su plaza en el TOP8.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la última jornada de la liguilla de Champions League. Así está la clasificación antes de la última jornada.
Horario unificado, 18 partidos se juegan a la misma hora, con casi todo en juego. Solo dos equipos están clasificados en el TOP 8 (Arsenal y Bayern Múnich) y tan solo cuatro no tienen ninguna opción de clasificarse para los 1/16 de final: Kairat Almaty, Villarreal, Slavia de Praga y Eintracht de Frankfurt.
Estos son los 18 duelos, 17 de ellos a cuchillo, que se disputan esta última y apasionante jornada: