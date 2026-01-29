Arbeloa da la cara tras el desastre: "Soy el responsable, no hemos estado a la altura"

El Real Madrid encajó en Lisboa una derrota dura e inesperada que le deja fuera del Top-8 de la Liga de Campeones y le obliga a pasar por el playoff para alcanzar los octavos. El Benfica, impulsado por la urgencia y el ambiente del Estádio da Luz, se impuso por 4-2 en un encuentro en el que los blancos nunca lograron sentirse cómodos. Tras el pitido final, Álvaro Arbeloa compareció con semblante serio y un discurso marcado por la autocrítica: no buscó atajos ni excusas y asumió de forma directa la responsabilidad.

"Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete. Cuando las cosas no salen bien y no se cumple el objetivo, la responsabilidad es mía", afirmó el técnico, dejando claro que no señalaba a sus futbolistas. Pero además, Arbeloa reconoció que su equipo estuvo lejos de lo que exigía una noche europea de máxima tensión. "Hoy hemos estado lejos de lo que queremos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival y del ambiente. No hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos", resumió.

Arbeloa: "He dicho estos días que nos queda mucho por mejorar y lo sigo pensando". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/24k0mbd3l8 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

Autocrítica y falta de argumentos

El entrenador insistió en que el problema no se redujo a un detalle concreto. "Me gustaría decir que ha sido solo una cosa y que lo tengo claro, pero han faltado muchas cosas. Para ganar un partido así tienes que hacer muchísimas cosas bien, no solo una", explicó. En su análisis, el Benfica mostró una versión sólida en todas las fases del juego, mientras que el Madrid no logró imponer ni su ritmo ni su idea.

Pese a todo, el entrenador salmantino explicó que el rival no le sorprendió. "Sabía la exigencia que iba a tener el partido, el ambiente que nos íbamos a encontrar y el nivel del entrenador que tenía enfrente. Se lo dije a los jugadores, pero no he sabido imprimírselo a ellos en el campo. La responsabilidad es siempre y absolutamente mía", reconoció.

Un desenlace doloroso

El tanto decisivo, firmado por el portero Anatoliy Trubin, simbolizó la noche torcida de los madridistas. Arbeloa restó importancia al hecho de encajar un gol de un guardameta, pero contextualizó la jugada dentro de un final de partido muy adverso. "Ellos estaban con la necesidad de marcar, nosotros con dos jugadores menos y también nos faltaba un gol para estar en ese Top-8, pero al final han ganado ellos", comentó.

El técnico insistió en que el equipo no supo adaptarse a las distintas situaciones del encuentro. "Nos han faltado muchos argumentos futbolísticos para ganar hoy. Jugábamos contra un equipo que necesitaba ganar para clasificarse, han atacado y defendido muy bien y nosotros no hemos estado a la altura en diferentes aspectos", añadió.

Debate sobre intensidad y decisiones

Preguntado por una posible falta de intensidad, especialmente en la presión, Arbeloa rechazó una lectura tan simple. "Si la reflexión es que el partido de hoy se pierde porque los de arriba no han presionado, no estoy de acuerdo. No me arrepiento de ningún mensaje, es lo que creo, pero esto va de hacer muchas cosas bien y hoy no las hemos hecho", señaló.

También defendió sus decisiones técnicas desde el banquillo. Sobre los cambios, explicó que fueron "puras decisiones técnicas" y que en algunos casos buscaban evitar riesgos mayores, como una posible expulsión que complicara aún más el tramo final.

Pese al golpe, Arbeloa quiso enviar un mensaje de continuidad. "Todavía nos queda Champions y el objetivo es pasar a la siguiente ronda", recordó. El técnico habló de trabajo, mejora y mirada al futuro, consciente de que el margen de error se estrecha a partir de ahora.

La derrota en Da Luz deja una herida deportiva y muchas lecciones. Arbeloa, al menos, no esquivó el foco. Su comparecencia fue un ejercicio de responsabilidad y autocrítica que ahora deberá traducirse en respuestas sobre el césped.