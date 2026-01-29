Camino infernal para Real Madrid y Atlético: el cuadro de la Champions no da tregua

Por fin se pueden dejar atrás las cuentas imposibles y los cálculos al límite para dibujar el camino de la Champions. La última jornada de la fase liga volvió a ser un torbellino de goles, cambios de posiciones y emoción hasta el último suspiro, dejando un panorama exigente para los grandes españoles. A partir de ahora, Barcelona, Real Madrid y Atlético miran a un horizonte plagado de rivales de máximo nivel, con nombres como PSG, Manchester City o Liverpool marcando un trayecto que promete ser todo menos sencillo.

En este nuevo formato, los ocho primeros clasificados avanzan directamente a octavos, mientras que los equipos situados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deben superar una eliminatoria previa. Esos cruces se determinan por bloques de clasificación, de modo que los mejor posicionados dentro del grupo de playoff se enfrentan a los de peor registro, aunque el orden exacto se decide por sorteo. A partir de ahí, el cuadro queda marcado y el camino hacia la final empieza a tomar forma real.

¿Qué suerte tendrán los equipos españoles?

Nada fácil se le presenta el recorrido al Real Madrid. El conjunto blanco, que se quedó a las puertas del acceso directo a octavos, se ve obligado a disputar una ronda extra que carga aún más un calendario ya exigente. Además, el premio por superarla dista mucho de ser cómodo. En el horizonte asoman rivales de enorme entidad y una ruta plagada de campeones y aspirantes firmes al título, lo que convierte cada cruce en una final anticipada. El primer rival al que se enfrentarán los de Arbeloa será el Benfica de nuevo o el Bodo Glimt.

El Atlético de Madrid tampoco ha tenido fortuna con el dibujo del cuadro. Los rojiblancos deberán abrirse paso desde la eliminatoria previa y, si logran avanzar, les esperarán adversarios de primer nivel en rondas muy tempranas. Su posible trayecto reúne a varios de los equipos más potentes del continente, lo que configura un escenario de máxima exigencia competitiva desde el primer cruce hasta unas hipotéticas semifinales. Los primeros posibles rivales son el Club Brujas o el Galatasaray.

El Barcelona, por su parte, evitó el playoff al terminar entre los ocho mejores, pero eso no significa un camino despejado. Su rival en octavos saldrá de un grupo con equipos de gran entidad europea, algunos con experiencia reciente en fases finales. Aunque el conjunto azulgrana se ha ganado el derecho a decidir la vuelta en casa, el nivel del posible adversario asegura una eliminatoria de alto voltaje.

Emparejamientos de la eliminatoria previa

Mónaco/Qarabag - París Saint Germain/Newcastle

Club Brujas/Galatasaray - Juventus/Atlético Madrid

Bodo Glimt/Benfica - Real Madrid/Inter Milan

Dortmund/Olympiacos - Atalanta/Bayer Leverkusen

Octavos de final (sorteo 27 de febrero tras playoff)

Eliminatoria 1 - Barcelona o Chelsea

Eliminatoria 2 - Liverpool o Tottenham

Eliminatoria 3 - Sporting o Manchester City

Eliminatoria 4 - Arsenal o Bayern Múnich

Más allá de los nombres concretos, el gran atractivo del cuadro es la posibilidad de duelos gigantescos en fases muy tempranas. Si se cumplen ciertos pronósticos, podrían repetirse enfrentamientos recientes entre colosos europeos, configurando unos octavos y unos cuartos con aroma de final. La Champions vuelve a demostrar que no entiende de caminos sencillos: cada ronda es una prueba de resistencia, talento y nervios, y cualquier aspirante al título tendrá que superar una auténtica carrera de obstáculos antes de soñar con levantar el trofeo.