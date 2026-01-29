El Atlético se congela ante el Bodo/Glimt y muestra una imagen preocupante en Europa

Madrid amaneció con nieve y el Metropolitano acabó congelado. No por el termómetro, sino por el golpe de realidad. El Atlético de Madrid dejó escapar en casa lo que necesitaba asegurar fuera y cayó 1-2 ante un Bodo/Glimt valiente, ordenado y con más claridad en las áreas. La derrota no ha permitido finalmente a los rojiblancos entrar en el Top-8 y les obliga a recorrer el camino largo del playoff. Pero más allá del resultado, dolió la imagen: un equipo espeso, nervioso y sin la contundencia que exigen estas noches.

El guion pedía un Atlético arrollador desde el pitido inicial y ocurrió justo lo contrario. En cinco minutos, el Bodo/Glimt ya había tenido dos ocasiones clarísimas. Giménez salvó bajo palos un disparo de Fet y Hogh perdonó después con todo a favor. Fue una señal temprana de que los noruegos no habían viajado como turistas. Movían bien la pelota, atacaban con decisión y encontraban espacios con una facilidad inquietante.

El susto despertó a los de Simeone, que empezaron a empujar más por inercia que por lucidez. El plan era sencillo: centros laterales y poderío aéreo. Y así llegó el 1-0.

La ley del ex en medio del vendaval

Tres avisos de cabeza precedieron al gol. Sorloth primero, Baena después —en fuera de juego— y finalmente el propio delantero noruego, que no perdonó a su antiguo equipo. El Metropolitano rugía y el partido parecía caer del lado rojiblanco. El Bodo reculó y el Atlético encontró metros para insistir.

Ahí apareció el gran problema de la noche: la falta de contundencia. Julián Álvarez acumuló decisiones erróneas y remates mal resueltos. Incluso marcó un gol olímpico en una jugada caótica que terminó anulada entre dudas arbitrales. El Atlético llegaba, pero no remataba el trabajo.

Julian Alvarez marcou um gol olímpico. Mas foi anulado pelo arbitro.pic.twitter.com/jFvHWOzJCf — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) January 28, 2026

Cuando parecía que el segundo tanto era cuestión de tiempo, el partido giró de forma brusca. El Bodo volvió a estirarse y castigó la fragilidad local. En una acción por banda izquierda, el centro encontró a Sjovold llegando desde atrás para firmar el 1-1. El estadio enmudeció. Otra vez el Atleti mostrando dos caras: dominante en campo rival, vulnerable en el propio. Antes del descanso, Barrios estrelló un disparo en el larguero, símbolo perfecto de una noche torcida. Mucha intención, poca precisión.

El golpe definitivo

La segunda parte empezó espesa, con el Atlético atascado y el Bodo cada vez más cómodo. Simeone movió el banquillo pronto, pero el equipo no ganó claridad. Al contrario, perdió orden. Y en un cúmulo de rechaces dentro del área, Hogh encontró el balón suelto para empujarlo a la red. El 1-2 heló definitivamente el Metropolitano.

Quedaba tiempo, pero no ideas. El Atlético se lanzó hacia arriba con más ansiedad que fútbol. Centros previsibles, ataques atropellados y pocas situaciones realmente claras. Sorloth lo intentó todo por alto, pero Haikin respondió con seguridad. Griezmann y compañía no encontraron espacios y el equipo se fue diluyendo entre prisas y nervios.

El pitido final confirmó el desastre. El equipo que casi nunca falla en casa eligió la peor noche para hacerlo. El Bodo/Glimt celebró con justicia una victoria basada en el orden, la fe y la eficacia. El Atlético, en cambio, se fue entre silbidos y dudas.

Europa no perdona la falta de precisión en las áreas. Y el Atleti, que hizo cosas bien lejos de ellas, olvidó lo esencial donde se deciden los partidos. El frío venía del Ártico, sí, pero la congelación fue futbolística.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - BODO/GLIMT, 2 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez (Ruggeri, min.57), Hancko; Baena (Almada, min.57), Koke (Cardoso, min.64), Barrios (Le Normand, min.78), Nico González (Molina, min.64); Sorloth y Julián Álvarez.

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, min.90), Bjorkan; Fet Maatta, min.83), Berg, Evjen (Klynge, min.90); Blomberg (Auklend, min.74), Hauge y Hogh (Helmersen, min.83).

--GOLES:

1-0, min.15: Sorloth.

1-1, min.34: Sjovold.

1-2, min.59: Hogh.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Llorente (min.64) y Almada (min.85) por parte del Atlético de Madrid, y a Haikin (min.67) y a Maatta (min.90+5) en el Bodo/Glimt.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.