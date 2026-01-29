El épico golazo del portero del Benfica que clasifica a los de Mourinho y da la vuelta al mundo

El maestro José Mourinho tumbó a uno de sus "niños" como el definió a Álvaro Arbeloa. El Benfica ganó 4-2 al Real Madrid y sigue soñando despierto en la Champions League.

El golazo del portero del Benfica, Trubin, está dando la vuelta al mundo. El tanto en el último segundo del partido certificó que el Real Madrid no se mete en el Top 8 y que el conjunto ludo dirigido por el maestro José Mourinho se clasifica para los 1/16 de final de la Champions League:

EL FÚTBOL ES UNA LOCURA 🤯. Trubin sube a rematar en la última jugada y marca de cabeza para mantener vivo al Benfica. El Real Madrid se queda fuera del Top 8.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/XCNjweP9XI — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

El gol causó el éxtasis total en el estadio Da Luz. El propio Mourinho celebró el tanto por todo lo alto.

En la rueda de prensa posterior al partido el técnico Setúbal pidió perdón a Arbeloa por la celebración.

"Le he pedido disculpas a Arbeloa por cómo he celebrado el gol", José Mourinho. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/i9NUBOOWqO — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) January 28, 2026

Ante la posibilidad de que tenga que verse de nuevo las caras con los merengues en la repesca y regresar al Bernabéu por primera vez en trece años, explicó que no ha estado en ese estadio desde que se marchó del Real Madrid y que justo un fin de semana que estaba en Barcelona y que iba a ir al campo madrileño con su amigo, el agente Óscar Ribot, le llamaron del Benfica y tuvo que venir a Lisboa.

De cara a la próxima fase, recordó que podrá contar con dos jugadores más, Rafa Silva y Cabral, lo que dará más opciones al grupo, y después, "como se dice en España, vamos por ellos".

Trubin: "No sabía que tenía que subir"

El portero ucraniano del Benfica Anatoli Trubin, héroe tras marcar en el descuento el gol que dio la clasificación al conjunto portugués ante el Real Madrid para jugar la repesca de la Liga de Campeones, aseguró tras el partido que "no sabía que tenía que subir" a rematar el córner en la última jugada del partido, donde acabó metiendo el 4-2 definitivo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portero reconoció que le gritaron desde el banquillo para que subiera, pidió permiso y "me dijeron que fuera".

"Es algo increíble que nunca había hecho antes", sentenció el guardameta tras el partido contra el Real Madrid, en el cual el Benfica se clasificó 'in extremis' para quedar entre los 24 primeros y disputar el 'play off'.