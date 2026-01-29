El reparto económico de la Champions: el Barça, el más beneficiado con 50 millones

La Liga de Campeones no solo mide el rendimiento deportivo de los clubes, también su capacidad para generar ingresos a escala continental. Con el nuevo formato, la UEFA ha elevado de forma notable las cantidades en juego y esta temporada 2025/26, la fase liga ya ha supuesto una inyección económica clave para los representantes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Pero no solo los españoles porque, solo por disputar la fase liga, cada uno de los 36 participantes ha recibido 18,62 millones de euros. A partir de ahí, el botín crece en función de los resultados: 2,1 millones por victoria, 700.000 euros por empate y premios adicionales por avanzar de ronda, además de variables como el coeficiente histórico y el denominado 'market pool'.

El Barcelona, al frente de la clasificación económica

El FC Barcelona ha sido, hasta ahora, el club español que más dinero ha generado en la competición. Su rendimiento en la fase liga, con cinco victorias y un empate, le ha permitido sumar 11,2 millones de euros en resultados. A eso se añaden los 18,62 millones por participar y los 11 millones por lograr el billete a octavos de final.

Además, su quinta posición en la clasificación le reporta un ingreso extra cercano a los 8,8 millones en concepto de reparto por puesto final. En conjunto, la cifra que maneja el club azulgrana ronda ya los 50 millones de euros, situándose como el gran beneficiado nacional en este arranque de Champions.

Real Madrid y Atlético, a la espera de más

El Real Madrid, pese a su peso histórico en la competición, se ha quedado fuera del Top-8 y deberá disputar el playoff. Por ahora, su balance económico incluye los 18,62 millones por participar y 10,5 millones correspondientes a sus cinco victorias en la fase liga. De momento, el club blanco supera los 29 millones de euros, a la espera de avanzar para seguir incrementando la cifra.

Una situación similar vive el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ha sumado 18,62 millones fijos, más 9,1 millones gracias a cuatro victorias y un empate. En total, roza los 28 millones de euros. Como el Madrid, no obtiene premio económico por jugar el playoff, por lo que su crecimiento dependerá de lograr el pase a octavos, que está recompensado con 11 millones adicionales.

Athletic y Villarreal, despedida con premio

Más abajo en la lista aparecen Athletic Club y Villarreal, ambos ya eliminados. El equipo bilbaíno, en su regreso a la máxima competición europea, se lleva 18,62 millones por participación y 5,6 millones derivados de sus dos victorias y dos empates. En total, el conjunto vasco supera los 24 millones de euros.

El Villarreal, por su parte, firma uno de los balances deportivos más discretos. Tras una fase liga con un único empate y siete derrotas, apenas ha sumado 700.000 euros en resultados. Aun así, gracias al fijo por participar, su ingreso total ronda los 19 millones de euros, a falta de ajustes por el 'market pool'.

Millones en cada escalón

La estructura de premios de la UEFA convierte cada avance en un salto económico. Alcanzar los octavos de final supone 11 millones extra; los cuartos, 12,5 millones; las semifinales, 15 millones; la final, 18,5 millones; y el campeón suma 6,5 millones más. Todo ello sin contar los ingresos por coeficiente y derechos televisivos.

Con un total de 2.470 millones de euros a repartir entre los participantes, la Champions confirma que es mucho más que prestigio y focos. Para los clubes españoles, cada punto, cada victoria y cada ronda superada no solo acerca la gloria deportiva: también refuerza, y mucho, su salud financiera.