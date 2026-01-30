Duro cruce para el Madrid ante el Benfica y eliminatoria trampa para el Atlético en Champions

El sorteo del playoff de la UEFA Champions League 2025/26 celebrado este viernes en Nyon ha deparado emparejamientos exigentes para los dos equipos españoles que deberán luchar por un billete a octavos de final. Tras terminar fuera del top-8 en la fase de liga —lo que obliga a pasar por esta ronda de repesca— el Real Madrid se enfrentará al Benfica portugués, mientras que el Atlético de Madrid tendrá como rival al Club Brujas belga.

Los partidos de ida están programados para el 17 o 18 de febrero y las vueltas para el 24 o 25 del mismo mes, con ambos clubes españoles cerrando las eliminatorias en casa, al haber sido cabezas de serie en el sorteo.

Un duelo esperado: Real Madrid vs. Benfica

El Real Madrid evitará el incómodo viaje al norte de Europa, pero tendrá que medirse de nuevo al Benfica, equipo que ya demostró ser un rival complicado en la fase de grupos. Los portugueses, dirigidos por José Mourinho, alcanzaron el playoff tras una espectacular victoria por 4-2 sobre el conjunto blanco en Lisboa, sellada con un golazo en el último minuto. Ese resultado dejó al Madrid noveno y fuera de los octavos directos.

Más allá de la revancha futbolística, este choque tendrá un componente emocional importante: será la primera vez que Mourinho regresa al Santiago Bernabéu desde su salida en 2013. En el terreno de juego, la eliminatoria promete intensidad. El Benfica ha mostrado calidad ofensiva y resistencia táctica ante rivales de alto nivel, y el técnico salmantino del Madrid, Arbeloa, tendrá que ajustar muchas piezas si quiere que la historia no se repita como en Lisboa. Además, el conjunto blanco afronta la ida con bajas sensibles: Rodrygo y Asensio estarán sancionados, lo que condiciona el planteamiento inicial para el duelo de ida.

Atlético ante un rival físico y peligroso

¡El Brujas será nuestro adversario en el playoff de la Liga de Campeones! 🏆🇪🇺 La eliminatoria arrancará el 17 o 18 de febrero en el Jan Breydelstadion y concluirá el 24 o 25 del mismo mes en el Riyadh Air Metropolitano.

Por su parte, el Atlético de Madrid quedó emparejado con Club Brujas, un rival que ya demostró su potencial ofensivo en la fase de grupos, incluida una actuación sólida ante equipos grandes. El conjunto belga, reforzado bajo la dirección de Ivan Leko, combina un estilo físico con presencia de futbolistas talentosos que pueden causar problemas a cualquier defensa.

Aunque en teoría el Atleti parte como favorito por plantilla y experiencia, la eliminatoria no será sencilla. El Club Brujas es capaz de dominar en su estadio y ha puesto en aprietos a equipos de primer nivel en Europa. Además, la temporada del Atlético ha tenido altibajos, y esta fase introducirá exigencias extras en su calendario ya cargado entre liga, copa y competición europea.

Fechas y contexto del playoff

Los ocho emparejamientos resultantes de este sorteo definirán quiénes se unirán a los ocho equipos que ya aseguraron su pase directo a octavos tras su posición en la fase de liga. El sorteo completo de octavos y posteriores rondas está previsto para el 27 de febrero, una vez concluidas las eliminatorias de playoff.

Este formato reconfigurado de la Champions League obliga a equipos históricos como el Madrid y el Atleti a pasar por una ronda extra, algo que no siempre ocurría en temporadas anteriores. Para ambos clubes, superar esta fase será clave no solo para su ambición europea, sino también para mantener el ritmo competitivo y la moral de cara al resto de la temporada.

Los cruces son

Benfica-Real Madrid

Bodø/Glimt-Inter

Mónaco-PSG

Qarabağ-Newcastle

Galatasaray-Juventus

Club Brujas-Atlético