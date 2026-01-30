Rodrygo pide perdón tras su autoexpulsión en el desastre de Lisboa

El Real Madrid salió golpeado de Lisboa. No solo por la derrota ante el Benfica que le dejó fuera del top-8 de la Champions, sino por la sensación de descontrol en el tramo final de un partido que terminó con nueve jugadores sobre el césped. Fueron expulsados en los minutos finales Asensio y Rodrygo…

En medio de ese contexto, Rodrygo Goes dio un paso al frente. El delantero brasileño utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su expulsión en el minuto 96, un episodio que terminó de sellar una noche para el olvido.

El conjunto blanco había comenzado bien, adelantándose con un cabezazo de Mbappé, pero el equipo de Mourinho reaccionó con contundencia y remontó en apenas nueve minutos antes del descanso. En la segunda parte, el Madrid intentó reaccionar sin demasiada claridad, y el encuentro fue entrando en una fase de tensión creciente, marcada por las interrupciones y las protestas.

Rodrygo, que había ingresado en el minuto 55 tras varias semanas renqueante por problemas musculares, no logró ser decisivo en ataque. Su regreso, esperado para aportar desborde y frescura en la banda derecha, quedó eclipsado por el desenlace disciplinario.

Un minuto que lo cambió todo

La acción que marcó su noche llegó en el tiempo añadido. Con el marcador 3-2 y el Madrid volcado, Mbappé había visto anulado el 3-3 por interferir en el saque del portero Trubin. La jugada, que ofrecía pocas dudas reglamentarias, encendió los ánimos blancos. Rodrygo protestó con insistencia una supuesta pérdida de tiempo del Benfica y la decisión arbitral.

Davide Massa no dudó. Tras mostrarle una amarilla, el brasileño continuó reclamando y vio la segunda cartulina en cuestión de segundos. Roja y expulsión directa. El Madrid se quedaba con nueve futbolistas en el último suspiro del partido. Horas después, ya en frío, el propio jugador reconoció su error públicamente

Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 29, 2026

Un mensaje breve, pero contundente, en el que no busca excusas y asume la responsabilidad de un arrebato que puede salir caro.

Baja sensible para el playoff

Salvo sorpresa, la UEFA sancionará a Rodrygo con un partido de suspensión, lo que le dejará fuera de la ida del playoff europeo. Una ausencia importante para un equipo que ya llega tocado anímicamente y que además perdió a otro jugador por expulsión en Lisboa, al defensa Raúl Asensio.

Recordemos que el brasileño, que pelea por un puesto en la banda derecha, había reaparecido tras más de dos semanas fuera por una sobrecarga en los isquiotibiales. Su entrada en Da Luz formaba parte de una vuelta progresiva a la dinámica competitiva, pero el guion se torció. Apenas estuvo 41 minutos sobre el campo y su aportación quedó diluida en el atasco ofensivo del equipo, que solo logró cuatro tiros a puerta en toda la segunda mitad.

Más allá de la sanción, la expulsión alimenta las dudas en torno a su momento de forma y su rol inmediato en el equipo. Rodrygo venía de un periodo de inactividad y necesitaba minutos para recuperar ritmo, no para perderlos por un error evitable.

Autocrítica en una noche de frustración

Lo que ocurrió en el 96’ fue el reflejo de la frustración general de un Madrid que vio cómo se le escapaba el partido y, con él, una posición privilegiada en la competición. Pero también dejó una lección clara: en Europa, los detalles emocionales se pagan caros.

Rodrygo lo entendió rápido. Su disculpa pública busca cerrar el episodio cuanto antes y enviar un mensaje de compromiso en un momento delicado de la temporada. El Madrid necesitará cabeza fría y máxima concentración en el playoff. Y cuando vuelva a estar disponible, el brasileño tendrá la oportunidad de responder donde más importa: en el césped.