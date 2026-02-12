El presidente de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró que "nadie pierde y todos ganan" con el acuerdo entre el colectivo, la UEFA y el Real Madrid para dar por acabado el proyecto de la Superliga, después de "cinco años peleando para nada".

"Nadie pierde, todos ganan. El presidente Ceferin gana, el presidente Florentino gana y lo mas importante, el fútbol europeo gana, el fútbol mundial gana porque después de cinco años perdiendo el tiempo, dinero y luchando legalmente ahora por fin trabajamos por el futuro del fútbol juntos y cómo podemos mejorar", dijo.

El dirigente catarí se expresó así ante los medios al término del Congreso de la UEFA celebrado este jueves en Bruselas, en el que el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, agradeció expresamente la actuación de Al-Khelaifi para alcanzar el acuerdo anunciado 24 horas antes y del que todavía no se han facilitado detalles concretos.

"Pido a los medios que dejen de plantear quién ha perdido. Nadie ha perdido, ni el presidente Ceferin, ni Florentino Pérez, que es un gran presidente y creo que lo que hizo le hizo más grande. Es necesario apreciar lo que hizo y lo que hizo el presidente Ceferin. Han sido cinco años difíciles, solo peleando para nada. Ahora hay que agradecérselo a los dos", reclamó.

Al-Khelaifi fue elegido presidente de la Asociación de Clubes Europeos, entonces ECA, el 21 de abril de 2021, en sustitución de Andrea Agnelli, máximo mandatario del Juventus italiano, quien dimitió de su cargo días antes el proyecto de la Superliga europea.

El Juventus fue uno de los clubes comprometido con el mismo junto a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. La mayoría se desvinculó poco tiempo después, salvo el Barcelona, que lo hizo oficialmente el pasado día 7, y el Real Madrid que no lo había hecho.

Su objetivo era crear un torneo con hasta veinte equipos, partidos entre semana y un formato dividido en grupos, como una competición cerrada y una nueva opción frente al sistema de la UEFA, alegando la necesidad de un modelo económico más estable.