El mundo apuesta por el Real Madrid para ganar la Champions

El Real Madrid es, de todos los participantes en la Champions League, el equipo que acapara mayor número de apuestas en todo el mundo para ser campeón en la actual temporada 2025-2026. Y es así desde que comenzó la temporada, esto es, a principios de septiembre. Desde entonces, en todo el mundo confían en que el campeón será blanco. Que la Decimosexta está de camino.

El dato resulta sorprendente, porque los de Álvaro Arbeloa han sido un equipo de desempeño irregular esta campaña. Pero, visto lo visto, a los seguidores les da igual la trayectoria del equipo, la agitación generada tras la destitución de Xabi Alonso o haber caído del top-8 a la fase de repesca ante el Benfica de Mourinho, su rival precisamente en los dieciseisavos.

Tampoco parece afectar que haya otros equipos en un estado de forma espectacular, como el Arsenal, líder de la fase liga con ocho victorias en ocho partidos. Bayern (2º en fase liga) o Liverpool (3º) tampoco hacen sombra al Real Madrid, favorito de los favoritos para los aficionados al fútbol del mundo entero.

La siguiente tabla muestra los favoritos por porcentaje según el número de vaticinios realizados en todo el mundo a través de Betfair en el mercado ‘Campeón de la Champions League 2025-2026’. Es decir, los favoritos de los aficionados en todo el planeta. Se muestran los 11 primeros favoritos, que acumulan el 92.74%. El restante 7.26% se lo reparten otras opciones marginales.

Posición Equipo % de apuestas en Betfair

en todo el mundo 1º Real Madrid 14,45% 2º PSG 13,88% 3º FC Barcelona 12,39% 4º Arsenal 11,66% 5º Liverpool 11,01% 6º Bayern Múnich 9,13% 7º Chelsea 7,66% 8º Manchester City 6,21% 9º Tottenham 3,42% 10º Atlético de Madrid 1,79% 11º Inter de Milán 1,14%

La gente confía en los milagros del Madrid

De la tabla anterior se pueden sacar un buen puñado de conclusiones. La primera, la que afecta al Real Madrid, demuestra que el aura de equipo capaz de milagros en situaciones adversas y, especialmente, en su competición favorita, en la Copa de Europa, hace que siempre exista un halo de esperanza entre los aficionados que desafía cualquier lógica deportiva. Ya pasó en la campaña en la que se ganó la 14ª ante PSG, City o Chelsea. El Real Madrid siempre es capaz de todo. Y a eso se aferra este pronóstico planetario, del que también se rescatan otras ideas.

Por ejemplo, que el planeta fútbol tiene mucho respeto al vigente campeón, especialmente si es el PSG, un equipo que la temporada pasada alzó su primera Champions después de una espectacular remontada. Estuvo a punto de quedar fuera de la repesca y, desde los dieciseisavos, fue capaz de crecer para ganar el título con un fútbol espectacular.

También es llamativo que el Arsenal, pese a esa trayectoria impecable, sea sólo el 4º que más apuestas acapara. El Barça, tercer favorito por número de movimientos en todo el mundo en Betfair, también es uno de los candidatos del público. Chelsea o el Tottenham van en cabeza pese a que su temporada en la Premier está siendo irregular. Y el Atlético está por delante del Inter pese a que los ‘nerazzurri’ son los vigentes campeones.

¿Qué dicen las cuotas?

Es importante aclarar que este volumen de movimientos no modela las cuotas finales por las que los propios usuarios apuestan. Las cuotas (que es el beneficio por cantidad apostada) las elabora un equipo de técnicos especialistas, llamado ‘traders’. Ellos establecen estos baremos.

Lo hacen usando una multitud de variables: desde el rendimiento actual de un equipo hasta partidos cara a cara recientes, datos históricos, estadísticas de jugadores individuales, rendimiento en estadios específicos y muchas otras estadísticas que culminan en una fórmula matemática y estadística compleja.