Vinícius denuncia insultos racistas de Prestianni en el Benfica-Real Madrid: "Me ha llamado 'mono'"

El partido de ida del playoff previo a los octavos de final de la Champions que el Benfica y el Real Madrid disputaron este martes en el Estadio Da Luz de Lisboa (0-1) estuvo detenido durante unos diez minutos tras el gol de Vinícius al activar el árbitro, el francés François Letexier, el protocolo contra el racismo.

Corría el minuto 49 cuando Vini sorprendió al portero local, Trubin, con un auténtico golazo por la escuadra. El brasileño fue a celebrar el tanto al córner, bailando, y los jugadores del Benfica le recriminaron el gesto. En ese primer momento el colegiado mostró la amarilla a Vini.

Cuando ya estaba volviendo hacia su campo se cruzó con el argentino Gianluca Prestianni. En las imágenes de televisión se ve cómo el futbolisdta del Benfica se tapa la boca con la camiseta y le dice algo al brasileño, que inmediatamente reacciona acudiendo a hablar con Letexier. En los labios del jugador del Madrid parece leerse que acusa al argentino de llamarle "mono".

Se detiene el Benfica - Real Madrid por protocolo de racismo. Vinicius le ha trasladado al árbitro ataques verbales por parte de Prestianni.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JNSzTXxcrn — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

Solo unos segundos después el árbitro hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo y el partido estuvo parado durante diez minutos mientras los jugadores se iban hacia la zona de banquillos y las discusiones cruzadas se sucedían.

Kylian Mbappé, unos de los jugadores que más defendía a su compañero, tenía que ser calmado por su entrenador, Álvaro Arbeloa, mientras que José Mourinho se dirigía al propio Vinicius intentando calmarle.

El partido se pudo reanudar por fin en el 60’ tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.