El Atlético vive otra montaña rusa y lo deja todo para el Metropolitano

El Atlético de Madrid ha vuelto a exhibir su versión más bipolar en Europa. En el siempre incómodo Jan Breydelstadion de Brujas, bajo una lluvia fina y persistente, el equipo de Diego Pablo Simeone ha dejado escapar un 0-2, recuperó la delantera con el 2-3 y terminó concediendo un 3-3 que sabe a oportunidad perdida. Un empate que mantiene todo abierto para la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano y que de paso retrata, una vez más, los altibajos del cuadro colchonero en este curso.

Con diez de los once futbolistas que venían de arrollar al Barcelona en la Copa —la única novedad estuvo en la portería, con la presencia de Oblak por Musso—, el Atlético compareció en tierras flamencas, en la ida del playoff previo a los octavos de final de la Champions, dispuesto a golpear primero. Y lo hizo.

Penalti, VAR y la ‘Araña’

El 0-1 llegó pronto, como ante el Barça. En el minuto 7, una mano de Joaquin Seys en un salto defectuoso fue revisada por el VAR después de que el colegiado sueco Glenn Nyberg dejara seguir la jugada. El brazo, separado y en posición antinatural, no admitía demasiada discusión. Penalti. Julián Álvarez asumió la responsabilidad y transformó con temple, colando la pelota junto al palo.

Penalti a favor del Atlético de Madrid por mano de Seys. 🎯🕷️ Julián Álvarez transforma la pena máxima y adelanta a los de Simeone. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/WWj20WCJn7 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 18, 2026

El argentino, que había roto su sequía recientemente, ha vuelto a aparecer en el momento oportuno porque, de once partidos sin ver puerta, a marcar dos goles en los últimos tres encuentros. Más mediapunta que nueve por momentos, compartiendo alturas con Griezmann, pero decisivo desde los once metros. El tanto no desarmó al conjunto belga, sino más bien al contrario. Onyedika probó primero a Oblak, bien colocado. Después Tresoldi, tras un error en la entrega de Giuliano Simeone, remató fuera. Y más tarde obligó al meta esloveno a intervenir con una volea lejana. El Atlético mandaba en el marcador, pero no en el control del choque.

El rectángulo ofensivo y el zarpazo de Lookman

Simeone dibujó una estructura peculiar en ataque: Koke y Llorente como vértices inferiores; Giuliano y Lookman por delante; Griezmann y Julián entre líneas. Una suerte de rectángulo dinámico que buscaba velocidad y llegada desde segunda línea. Lookman, algo apagado en la primera media hora, despertó justo antes del descanso.

🎯👀 Ade𝗠𝗢𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 Lookman. El nigeriano hace el 0-2 para el Atleti al borde del descanso. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JXeG5eODeg — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 18, 2026

Primero generó una acción que acabó en córner. Luego, en otro saque de esquina, el Atlético ejecutó la pizarra con precisión quirúrgica: envío cerrado, peinada de Griezmann en el primer palo y aparición del nigeriano en el segundo para empujar el 0-2 al filo del descanso. Tercer gol en cuatro partidos desde su aterrizaje invernal. Impacto inmediato. El Atlético se marchaba al vestuario con una ventaja que parecía encarrilar no sólo el partido, sino la eliminatoria.

La doble recaída

Pero este Atlético es capaz de lo mejor y también de lo peor en cuestión de minutos. El Brujas salió tras el descanso con un punto más de agresividad y encontró pronto el premio. En el 51’, Vanaken peinó un córner y Tresoldi cabeceó; Oblak sacó una mano prodigiosa, pero Onyedika cazó el rechace para el 1-2. El aviso no fue suficiente. Los pupilos de Ivan Leko olieron la sangre. Diakhon recibió con metros en la izquierda, desbordó a Giuliano y encontró la espalda de Molina. Centro raso al área pequeña y Tresoldi, anticipándose a Hancko, firmó el 2-2 en el 60’.

Tresoldi enciende el Jan Breydel Stadion. Dos goles del Brujas liquidan la ventaja del Atleti y ponen el 2-2 en el marcador.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sF7oJwBZMH — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 18, 2026

Quince minutos bastaron para dilapidar una renta que parecía sólida. El desajuste defensivo fue evidente. Hancko pedía contundencia, Simeone reclamaba orden y concentración. Pero el equipo se partía. En ataque, además, faltaba fluidez. Griezmann y Julián flotaban lejos del área, sin continuidad.

Sorloth agita el árbol

El Cholo movió ficha. Primero dio entrada a Álex Baena. Después, a Alexander Sorloth por Griezmann. Y el noruego cambió el paisaje. En el 69’, un cabezazo suyo tras centro de Koke se estrelló en la cruceta. Poco después, Baena filtró un pase interior y Sorloth disparó con violencia, pero Mignolet evitó el gol con el rostro en una intervención casi kamikaze.

El Atlético había encontrado referencia arriba. Julián se diluía, pero Sorloth imponía presencia. Y en una de esas, Giuliano lanzó a Llorente por la derecha; el centro tenso del madrileño sembró el pánico y Joel Ordóñez, presionado por el noruego, introdujo el balón en su propia portería para hacer el 2-3. Quedaban diez minutos y el Atlético volvía a verse por delante. Parecía suficiente, pero no lo fue.

Tzolis y el castigo final

Ni con el marcador a favor transmitía calma el equipo rojiblanco. El Brujas, sostenido por su público, siguió empujando. Oblak volvió a intervenir con acierto, pero en el minuto 90 apareció Christos Tzolis. Control orientado en el costado izquierdo del área, ligera duda defensiva y disparo cruzado, seco, ajustado. Imparable. 3-3. La montaña rusa, otra más para el Atlético de Madrid esta temporada, culminaba en tablas. En el añadido, el conjunto belga incluso soñó con la remontada completa. El equipo rojiblanco resistió como pudo, consciente de que había dejado escapar una ventaja considerable.

Todo se decidirá en el Metropolitano. ⚽️ Un gol de Tzolis en el 90' pone el 3-3 definitivo en el marcador del Brujas-Atlético de Madrid. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ENkQm44xOB — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 18, 2026

La conclusión es clara: este equipo es capaz de golpear con precisión en la estrategia, de activar a futbolistas diferenciales como Lookman o Sorloth y de competir en escenarios adversos; pero también de desconectarse, de conceder espacios y de pagar cada desajuste con una factura demasiado alta. El empate no es un mal resultado en términos absolutos. La vuelta en el Metropolitano, el próximo martes 24, decidirá. Pero el Atlético, advertido queda, no puede permitirse otro ejercicio de funambulismo europeo porque en la Champions cada concesión puede ser determinante.



Ficha técnica

Club Brujas, 3: Mignolet; Sabbe (Siquet, min. 81), Ordóñez, Mechele, Seys (Meijer, min. 86); Stanković (Lemarechal, min. 86), Onyedika, Vanaken; Tzolis, Diakhon (Campbell, min. 81), Tresoldi (Vermant, min. 76)

Atlético de Madrid, 3: Oblak; Molina (Le Normand, min. 90+1), Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke (Cardoso, min. 90+1), Lookman (Baena, min. 62; Griezmann (Sorloth, min. 64) y Julián Alvarez.

Goles: 0-1, min 7: Julián Álvarez; 0-2, min 45+3: Lookman; 1-2, min 52: Onyedika; 2-2, min 60: Tresoldi; 2-3, min. 79: Ordóñez (pp); 3-3, min. 89: Tzolis

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó al entrenador del Club Brujas, Ivan Leko (min. 55), junto a Vermant (min. 77), Onyedika (min. 55) y Vivjerman (min. 90+5); y por parte del Atlético de Madrid a Marc Pubill (min. 47) y Baena (min. 95)

Incidencias: Partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Jan Breydel de Brujas (Bélgica) ante aproximadamente 29.000 espectadores, entre ellos cerca de un millar de seguidores del Atlético de Madrid