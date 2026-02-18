Prestianni, extremo de tan solo 20 años del Benfica, se ha convertido en el triste protagonista de la actualidad futbolística mundial por los presuntos insultos racistas a Vinicius en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid de este martes.

Así fueron los hechos

El brasileño denunció lo sucedido al colegiado que activó el protocolo. Fue justo después de marcar un golazo de bandera y de una celebración que levantó las iras de los aficionados del Benfica.

Antonio Rudiger apologizes to Benfica fans Class act and maturity 👏 pic.twitter.com/EaFTk7mAr3 — Mourinho Xtra (@Mourinho_Xtra) February 18, 2026

Posteriormente, el colegiado le avisa a Vinicius que se aparte de la zona donde se está generando mucho revuelo con los hinchas del Benfica, el extremo en vez de abandonar dicha zona hace un gesto con su camiseta y el trencilla le saca tarjeta amarilla.

Este gesto con la camiseta se lo vemos hacer a muchísimos jugadores y mirando a la grada también. Nada nuevo. Sacar una amarilla aquí es muy injusto.

Y luego llega el enanito cobarde a llamarle mono. Soy Vini y prendo fuego. No me jodas.

Bastante aguanta Vinicius. pic.twitter.com/WsXFWx4tnt — Miguel Serrano 🇪🇸🇺🇸 (@MiguelSerranoTV) February 18, 2026

Tras protestar por la amonestación, entra en acción Prestianni.

Vc está errado, todos ouviram pois foi mais de uma vez. pic.twitter.com/VryQHJiJlt — Rogério da Silva Pavan (@rogeriopavan01) February 18, 2026

El argentino se tapó con su camiseta la boca y la UEFA ha abierto una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. Varios jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, señalaron que el futbolista argentino le llamó hasta en cinco ocasiones mono a Vinicius.

El extremo argentino, que ha desmentido las acusaciones, es un habitual de la selección argentina en categorías inferiores. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de 2022 donde el actual jugador del Benfica se enzarza a puñetazos contra un jugador brasileño al finalizar el encuentro entre Argentina y Brasil -la final del Mundialito de Montaigu- que terminó con el triunfo de la canarinha por 1-2.

Y terminó todo a las piñas en la final del Mundialito de Montaigu. pic.twitter.com/tRKjK7PnMm — Gonza (@gbobadi) April 18, 2022

En el vídeo se puede ver a Prestianni con el dorsal 11 como, a pesar de su baja estatura -tan solo mide 1,64- va con todo a por un rival bastante más poderoso físicamente que él, y le suelta un par de contundentes guantazos.

El ex de Vélez -salió de la prolífica cantera de El Fortín- ha recibido multitud de amenazas en sus redes sociales y el Benfica ha defendido a su jugador.

Una leyenda del conjunto luso como es Luizão, se ha posicionado en contra de Prestianni asegurando que está seguro de que se produjo una conducta racista y que le avergüenza la actitud del Benfica.

Prestianni, se esclarezca o no lo ocurrido, queda marcado para siempre por una acción que ha dado la vuelta al mundo.