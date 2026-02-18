La UEFA abre una investigación por presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius

La UEFA se pone manos a la obra para intentar esclarecer lo ocurrido en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid en el estadio Da Luz por el presunto comportamiento discriminatorio de Prestianni con Vinicius. Para ello, han designado a un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA. "Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo", ha comunicado la UEFA.

La UEFA confirma que investigará hasta el final el acto por el que se activó el protocolo por presuntos insultos racistas —supuestamente le llamó mono en repetidas ocasiones— de Prestianni, denunciados por Vinicius, al abrir una "investigación por posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA".



El Comité de Ética y Disciplina no solo analizará todas las imágenes que tenga en su poder con las múltiples cámaras que tiene a su disposición, también llamará a declarar a los dos implicados y a posibles testigos como Kylian Mbappé, quien aseguró que escuchó al jugador del Benfica llamar mono cinco veces al brasileño.

Si se demuestra, ¿Cuál podría ser la sanción?

El artículo 14 del reglamento de la UEFA establece que "cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada".

Habrá que estar muy atentos a la investigación abierta por la UEFA.