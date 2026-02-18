"Le pese a quien le pese, Mourinho siempre defiende a muerte a los suyos"

En el programa de este miércoles fue protagonista la victoria del Real Madrid frente al Benfica (0-1) en la Champions League en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final disputado en el estadio Da Luz de Lisboa, un encuentro que lamentablemente ha quedado en segundo plano debido a un presunto grave incidente de racismo contra Vinícius Jr. El programa comenzó con una denuncia tajante contra los comportamientos discriminatorios, subrayando que, más allá del racista manifiesto, existe la figura del racista cobarde que se oculta tras la masa o la institución en referencia a Prestianni, el jugador argentino del Benfica que fue el triste protagonista del día.

Posteriormente se evaluó el comportamiento del Benfica y José Mourinho. Mientras Valentín criticó con dureza la actuación de Mourinho señalando que Vinicius provocó a 60.000 personas y que le ocurre esto en todos los campos, tanto Somoza como Sergio apuntaron que Mourinho estaba adoptando un papel en el que salía a defender a su jugador y sus aficionados. Intentaba desviar la atención y difuminar la avalancha de críticas contra su jugador a quien intenta proteger.

El Benfica, por su parte, ha emitido un comunicado defendiendo a su jugador y publicando un vídeo que los tertulianos han calificado de manipulado y patético. En dicha grabación se intenta demostrar que Kylian Mbappé y Camavinga estaban demasiado lejos para escuchar el insulto, ignorando deliberadamente que en la comunicación a pie de campo, a pesar del ruido ambiental, los sonidos directos son perfectamente perceptibles para quienes están a escasos metros del incidente.

La UEFA ya ha tomado cartas en el asunto abriendo una investigación oficial basada en el Artículo 14 de su reglamento disciplinario. Este inspector analizará el comportamiento de Prestianni, el jugador del club luso acusado de llamar mono hasta en cinco ocasiones al delantero brasileño. De confirmarse los hechos, el futbolista podría enfrentarse a una sanción mínima de diez partidos de suspensión, un castigo que busca erradicar estas lacras del deporte profesional.

Todos los tertulianos destacan el papel de Kylian Mbappé, que ha emergido en este conflicto como un líder sin brazalete. Su testimonio en la zona mixta ha sido crucial, confirmando haber escuchado los insultos racistas de manera reiterada. El programa recordó que Mbappé ya demostró esta firmeza en 2022 con Neymar, evidenciando que su compromiso contra la discriminación es una constante en su carrera y no un gesto de cara a la galería. La defensa de su compañero Vinícius refuerza la cohesión de un vestuario que no piensa tolerar atropellos morales.

En el plano estrictamente deportivo, el Real Madrid logró una victoria por 0-1 gracias a un golazo de Vinícius Jr., quien demostró una entereza psicológica admirable al marcar tras recibir los pitos de 60.000 personas. El equipo de Arbeloa, como apunta Valentín, Sergio y Somoza, mostró una notable mejoría táctica respecto al partido de ida, con líneas mucho más juntas y un sistema de ayudas que impidió las transiciones rápidas del equipo portugués. La presencia de piezas como Rüdiger y la consolidación de Tchouaméni en labores de presión fueron determinantes. Para Somoza la mejora del Real Madrid en el aspecto físico, táctico, colectivo e individual es muy destacable. Líneas muy juntas, coberturas constantes a Trent y Carreras -por los costados sufrió mucho el Madrid en Lisboa en el partido de la fase Liga-, jugadores como Valverde o Vinicius alcanzando un pico de estado físico ideal, oficio para aguantar el empujón inicial del Benfica sin conceder ocasiones, defensa de bloque bajo bien ejecutada, transiciones a dos toques que generaron numeroso peligro -si Kylian hubiera estado más acertado el Madrid habría ganado de goleada- presión alta que facilitó el robo cerca de la portería contraria, un partido muy redondo del Real Madrid.

Mención especial recibió Aurélien Tchouaméni, quien parece haber encontrado su sitio al integrarse en el sistema de juego y liberar a otros compañeros. Los tertulianos destacaron que, cuando el Real Madrid logra alinear a sus cuatro defensas naturales y cuatro centrocampistas puros, el equilibrio del equipo es prácticamente imbatible. Además, la recuperación física de Fede Valverde aporta una potencia en banda derecha que equilibra el habitual volcado del juego hacia la banda izquierda liderada por Vinícius.

Finalmente, el programa miró hacia el futuro inmediato con el próximo compromiso liguero en Pamplona. Se espera que en el estadio de El Sadar, el Real Madrid se enfrente a un Osasuna muy trabajado por su entrenador, que obligará a los blancos a mantener el nivel de concentración y oficio exhibido en Lisboa. A pesar de los posibles fallos estructurales de la plantilla, como la falta de un delantero de área puro, el crecimiento colectivo del grupo permite ser optimistas para el tramo decisivo de la temporada.

Por último Somoza destacó la personalidad de Arbeloa para dar minutos con 0-1 a Thiago Pitarch -ojo a este interior del Castilla que tiene un potencial tremendo- y lanzó un nombre para la terna de centrales que sigue con lupa el Madrid para reforzar la defensa central de cara a la próxima temporada: Araujo, central luso de 23 años que es un muro en el Benfica.