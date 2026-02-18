Recado de Mourinho a Vinicius: "Pasa muchas veces y siempre la misma cosa. Algo no va"

José Mourinho ha vuelto a situarse en el punto de mira de los medios tras la ida del playoff de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. El conjunto blanco se impuso 0-1 en el Estadio Da Luz, pero el partido quedó marcado por la denuncia de Vinicius sobre un presunto insulto racista de Prestianni y por la expulsión del técnico portugués, que no podrá sentarse en el banquillo en la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Minutos después del encuentro, José Mourinho atendió a Movistar+ y analizó tanto lo sucedido en el terreno de juego como la polémica que rodeó al choque. El entrenador explicó que había hablado con ambos futbolistas implicados en el incidente. "Vinicius Jr me dice una cosa y Prestianni me dice otra. No quiero ser injusto. No puedo decir que creo al 100% a Prestianni ni asegurar que lo que me ha dicho Vinicius sea la verdad absoluta. No lo sé", afirmó.

"¿En cuántos estadios ha pasado esto? Vinicius es un jugador de otro mundo, pero...". "Él me dice una cosa y Prestianni otra". ▪️ Mourinho, con @Rsierraplus. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/kdkq1fNqO9 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

La celebración de Vinicius

Pero, como de costumbre, no se quedó ahí… El técnico luso puso el foco en la celebración del brasileño tras marcar el único gol del partido. Para José Mourinho, el tanto supuso el punto de inflexión definitivo. "Hasta el gol era un gran partido, con un Benfica que ha entrado muy bien y un Madrid fortísimo que ha cambiado el partido a partir del minuto 30 o 35", señaló.

Sobre la acción decisiva, fue claro: "Vinicius Jr marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar". Sin embargo, consideró que el delantero no gestionó bien el momento posterior. "Después tiene que salir en hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. Marcas un gol así y sales en hombros de tus compañeros. Ahí se acabó el partido", insistió.

A ver Mourinho no va a tirar al racista a la boca del lobo cuando trabaja para el Benfica pero creo también que no esperaba lo que diría Mbappe en rueda de prensa, que el francés fuera TAN transparente a dejado a Mourinho MUY mal parado. pic.twitter.com/1ukgJbGPVK — Daniel Cantú (@DCantuOficial) February 18, 2026

José Mourinho amplió su reflexión al hablar de un problema recurrente. "Pasa muchas veces en muchos estadios y siempre con la misma cosa. Algo no va", comentó, dejando entrever su preocupación por situaciones que, según él, se repiten. Aun así, evitó posicionarse de forma tajante sobre el presunto insulto racista y reiteró que no podía asegurar qué versión era la correcta.

Críticas al arbitraje y expulsión

El otro gran frente de José Mourinho fue la actuación arbitral. El técnico explicó que su expulsión se produjo tras protestar una decisión que consideraba evidente. "Me expulsan porque dije una cosa muy obvia. El árbitro tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Huijsen no podían ver la amarilla", aseguró.

Según su versión, el colegiado evitó amonestar a jugadores del Real Madrid que estaban apercibidos de cara a la vuelta. "No ha querido dársela a Carreras y no ha querido dársela a Tchouaméni. Tengo más de 1.400 partidos con el culito en el banquillo y sabía perfectamente a quién se la podía sacar y a quién no", afirmó con ironía. "Sabemos cómo funciona esto", añadió.

Pese a las críticas, José Mourinho reconoció la superioridad del rival. "El Real Madrid ha merecido la victoria, ha sido más fuerte", admitió. También asumió la dificultad añadida que supondrá no poder dirigir desde el banquillo en el Bernabéu. "No me puedo sentar en el banquillo, no puedo ir al vestuario, no me puedo comunicar con el equipo. Es difícil para mí, pero ahí están mis asistentes, que harán su trabajo".

El Benfica deberá buscar la remontada en un escenario exigente y sin su entrenador en la banda. José Mourinho, fiel a su estilo, dejó titulares, dudas abiertas y una eliminatoria todavía viva, aunque con ventaja para el conjunto blanco.