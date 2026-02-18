Un histórico del Benfica defiende a Vinicus y siente vergüenza por el club luso

El excentral brasileño Luisão, antiguo jugador y capitán del Benfica, defendió este miércoles a su compatriota Vinícius Júnior tras el "acto racista" presuntamente cometido por el argentino Gianluca Prestianni y del que sintió "vergüenza".

Luisão, que militó en el Benfica entre 2003 y 2019 como jugador y más tarde como directivo, se hizo eco en la red social Instagram de una de las publicaciones de su antiguo club con un texto de Prestianni defendiendo su inocencia, lo que tachó de "mentira".

"Esta camiseta es muy grande. Amo al Benfica, es mi segunda piel, pero hay que ser digno para vestir el manto sagrado. Y este texto empeora las cosas porque es mentira", escribió.

"El fútbol se gana con raza, con lucha. Fue un acto racista y sí, me avergüenza" concluyó.

El incidente se produjo en el partido del martes entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeoones, que ganó 0-1 el equipo merengue con un gol de Vini Jr.

En el minuto 51 y 26 segundos, después de la celebración del tanto de Vinícius, el atacante del Real Madrid denunció al árbitro, François Letexier, que Prestianni le había proferido insultos racistas, por lo que el colegiado activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y el encuentro estuvo detenido durante ocho minutos.