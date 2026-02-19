El turbio y presunto episodio racista que se vivió en el Estadio Da Luz en el duelo de ida de los 1/16 de final de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid protagonizado por Prestianni y que tiene como víctima a Vinicius ha dado la vuelta al mundo. El mundo del fútbol se ha manifestado en masa para mostrar su apoyo a Vinicius. Desde Thierry Henry, pasando por Lewis Hamilton, Luisão -leyenda del Benfica- o el propio Infantino -Presidente de la FIFA-.

Hasta ahora habíamos visto escenas sueltas de lo ocurrido. Con 0-0 en el marcador, Vinicius firmó un golazo de bandera.

Se fue al córner donde está tatuado sobre el césped el escudo del Benfica e hizo un baile que levantó las iras de los aficionados del Benfica.

Antonio Rudiger apologizes to Benfica fans Class act and maturity 👏 pic.twitter.com/EaFTk7mAr3 — Mourinho Xtra (@Mourinho_Xtra) February 18, 2026

Posteriormente, el colegiado le avisa a Vinicius que se aparte de la zona donde se está generando mucho revuelo con los hinchas del Benfica, el extremo, en vez de abandonar dicha zona, hace un gesto con su camiseta y el trencilla le saca tarjeta amarilla.

Este gesto con la camiseta se lo vemos hacer a muchísimos jugadores y mirando a la grada también. Nada nuevo. Sacar una amarilla aquí es muy injusto.

Y luego llega el enanito cobarde a llamarle mono. Soy Vini y prendo fuego. No me jodas.

Bastante aguanta Vinicius. pic.twitter.com/WsXFWx4tnt — Miguel Serrano 🇪🇸🇺🇸 (@MiguelSerranoTV) February 18, 2026

Tras protestar por la amonestación, entra en acción Prestianni. El argentino se tapó con su camiseta la boca y la UEFA ha abierto una investigación para intentar esclarecer lo ocurrido. Varios jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, señalaron que el futbolista argentino le llamó hasta en cinco ocasiones "mono" a Vinicius.

Vc está errado, todos ouviram pois foi mais de uma vez. pic.twitter.com/VryQHJiJlt — Rogério da Silva Pavan (@rogeriopavan01) February 18, 2026

Kylian aseguró tras el partido que Prestianni le había llamado hasta en cinco ocasiones "mono" a su compañero.

El Benfica intentó acallar las acusaciones de Kylian con un vídeo cortado donde asegura que a la distancia que se encontraba era imposible que escuchara con la claridad necesaria lo que el argentino le dijo a Vinicius.

La UEFA ha abierto una investigación para intentar aclarar lo sucedido mientras el Real Madrid ha sacado un comunicado este mismo miércoles en el que asegura que ha recopilado pruebas y que está en constante colaboración con la UEFA en el proceso de investigación.

Aquí tienen la secuencia completa

La secuencia completa del incidente entre Prestianni y Vinicius. El gol, el festejo de Vinicius, la reacción de la gente, la advertencia del árbitro, la respuesta del brasileño, la amonestación y el presunto acto de racismo del jugador del Benfica. pic.twitter.com/t2LBGFNZ5D — Oscar Funes (@chacofunesjr) February 18, 2026

Es significativo como Mbappé se va a Prestianni cuando se dirige el argentino por primera vez a Vinicius, tras ver la tarjeta amarilla. Posteriormente, cuando el argentino vuelve a taparse la boca con su camiseta y le dice algo más al brasileño, son Arda Güler y Camavinga los que están más cerca, aunque Kylian también está próximo a la escena. Ese último comentario es el que hace reaccionar al brasileño, que se va como un resorte a buscar al trencilla para denunciar la situación.