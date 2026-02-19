"Vuelve al zoo": el grave insulto racista a Lloyd Kelly tras la debacle de la Juventus

El fútbol europeo volvió a enfrentarse a uno de sus episodios más oscuros, esta vez lejos del césped y a través de una pantalla de móvil. Lloyd Kelly, defensa de la Juventus, denunció públicamente haber sido víctima de un insulto racista en redes sociales tras la dura derrota de su equipo frente al Galatasaray (5-2) en la ida del playoff de acceso a octavos.

Horas después del encuentro disputado en Estambul, el central estadounidense se encontró con un comentario especialmente hiriente en su última publicación en Instagram: "Vuelve al zoo". Un mensaje cargado de odio que el futbolista decidió no ignorar.

Lejos de optar por el silencio, Kelly respondió directamente al comentario y además hizo pública la identidad del usuario que lo escribió, marcando una línea clara entre la crítica deportiva y el racismo. "Las críticas son parte de la vida y también del deporte. Y siempre las he aceptado. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Pero no voy a aceptar esto. Las palabras y las acciones tienen significado y consecuencias", escribió el jugador.

Captura de pantalla de la historia de Kelly donde denuncia las palabras racistas.

Señalado tras la goleada

El contexto deportivo tampoco ayudó a rebajar la tensión. El motivo es que Kelly fue uno de los futbolistas más señalados tras la contundente derrota de la 'Vecchia Signora', especialmente por su participación en los dos últimos goles del conjunto turco, acciones que dejaron la eliminatoria muy cuesta arriba para el equipo italiano.

El 5-2 obliga ahora a la Juventus a buscar una remontada casi épica en Turín el próximo 25 de febrero si quiere seguir con vida en la máxima competición continental. Sin embargo, más allá del resultado y del análisis táctico, el foco se desplazó rápidamente hacia lo ocurrido después del pitido final.

Un problema que persiste

El episodio se suma a otros casos recientes que demuestran que el racismo sigue encontrando espacio en el entorno del fútbol, especialmente a través de las redes sociales, donde el anonimato facilita este tipo de conductas. Pese a campañas institucionales, mensajes de concienciación y sanciones, la lacra continúa afectando a futbolistas de élite.

Lo sucedido con Kelly vuelve a evidenciar que la línea entre la crítica legítima al rendimiento y el insulto racista es clara, y que cada vez más jugadores optan por denunciar públicamente estos comportamientos en lugar de normalizarlos o silenciarlos.