Koke: "Necesitamos noches como ante el Barcelona o el Inter, con la gente al 200 por cien"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, dijo este lunes que su equipo necesita la conexión con la afición y "noches" como las del Barcelona o el Inter de Milán, en el partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas.

"Siempre que he vivido este tipo de eliminatorias, con la conexión entre los aficionados y los jugadores se han vivido noches mágicas y espectaculares. Ojalá podamos tener este martes una de esas noches, que tengamos la conexión con la gente luchando y corriendo cada balón y meter goles, como pasó el otro día del Barcelona poder marcar tan pronto, incluso el partido con el Inter", valoró en la rueda de prensa de la víspera del choque que se disputa este martes en el Estadio Metropolitano, de Madrid.

"Necesitamos noches así, que la gente está al 200 por cien", continuó el centrocampista, que también destacó la importancia de la faceta defensiva: "Tenemos que tener esa contundencia que siempre hablamos en ataque también defensivamente. Somos un equipo que siempre ha recibido pocos goles y cuando es así podemos pelear por cosas grandes. Es una de nuestras claves".

A Koke no le sorprendió "para nada" el Brujas. "El nivel que ha dado en su estadio ha sido increíble. Sólo le ganó el Arsenal y el Barcelona lo empató. Es un rival que juega muy bien, ataca bien los espacios sobre el campo, intenta jugar bien el balón, te presiona… Para mí es un rival muy complicado, como lo fue el otro día en Brujas. Tenemos que dar el 200 por ciento para ganar el partido", avisó.

El Atlético volverá a jugar, por quinta vez en los últimos ocho partidos, sin las 72 horas de descanso entre partidos. "Ha pasado muy poquito, no llevamos ni dos días que estábamos aquí en el Metropolitano, que salimos el otro día a las dos de la noche. Los preparadores físicos nos están intentando preparar para llegar lo mejor posible y nuestra motivación y nuestras ganas hacen que no haya cansancio", repasó.

"Nadie" se ha dirigido a él, como capitán del Atlético, desde la Asociación de Futbolistas Españoles para comunicarles nada al respecto. "Ojalá podamos hacerlo y que no vuelvan a pasar este tipo de cosas", añadió.

Sobre la solución ante tanta carga de partidos, Koke consideró que, "al final", hay "cada vez plantillas más amplias y cada vez más rotaciones".

"El nivel de los jugadores baja al jugar tantos partidos tan seguidos. Es imposible jugar 60 partidos al cien por cien todos los partidos, porque no nos da. No sé hasta qué punto vamos a llegar", expuso.

"Hasta que no haya reuniones o nos juntemos todos y digamos ‘hasta aquí’ se seguirá jugando cada tres días, en menos de 72 horas. Nos tendremos que juntar todos y hablar para ver soluciones y poner un punto que no vuelva a pasar", recalcó.