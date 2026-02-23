Mourinho no dará la rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y el Benfica

El entrenador del Benfica, José Mourinho, no dará la rueda de prensa de mañana, martes, en el Santiago Bernabéu previa al partido de vuelta del miércoles del 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, informó el club portugués.

En vez de Mourinho, será su asistente João Tralhão, quien comparecerá ante los medios de comunicación mañana. El Benfica reveló la ausencia de Mourinho antes de que se supiera que la UEFA ha suspendido provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni, del Benfica.

Mourinho fue expulsado del campo en el encuentro de ida contra el Real Madrid en el Estádio da Luz tras recibir una tarjeta roja del árbitro francés François Letexier por protestar tras una falta a Richard Ríos, por lo que no se sentará en el banquillo del Bernabéu en la vuelta.

Aun así, la sanción no le impide estar en la rueda de prensa previa, aunque, según las normas de la UEFA, tiene la opción de ser sustituido, lo que Mourinho ha preferido.

Según la agenda compartida por el Benfica, el equipo lisboeta viajará el martes a Madrid a las 10:30 horas local (misma hora GMT) desde la capital portuguesa.

Está previsto que la rueda de prensa de las 'águilas' sea a las 16:15 horas española (15:15 horas GMT), antes del entrenamiento a las 17:00 horas.

El Benfica se enfrenta al Real Madrid tras haber perdido el partido de ida en Lisboa por 0-1, con un gol de Vinícius Júnior, quien posteriormente denunció haber sido objeto de supuestos insultos racistas por parte de Prestianni.

Tras ese partido, Mourinho afirmó que había hablado con el delantero del Real Madrid después de que se parara el partido y le preguntó por qué celebró de la manera que lo hizo el gol de la victoria del Real Madrid, bailando junto al banderín de córner.