Cerezo alza la voz por la sanción de la UEFA a Prestianni

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explicó este martes que no dice si "es justa o injusta" la sanción provisional al jugador del Benfica Gianluca Prestianni por el supuesto insulto racista a Vinicius, del Real Madrid, pero apuntó que "va a crear muchísimos problemas".<

"No es un problema nuestro, en particular, pero sí que es un problema en general, porque esta sanción crea una serie de problemas importantes. No digo que sea justa o injusta, digo que va a crear muchísimos problemas", valoró en declaraciones a los medios en la comida de directivas previas al encuentro de este martes contra el Brujas en el Metropolitano, en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.<

Prestianni ha sido sancionado "provisionalmente" con un partido, este miércoles ante el Real Madrid en el Bernabéu, por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por su supuesto insulto racista en la ida a Vinicius, durante la investigación abierta por el organismo en ese sentido.<

A la espera de que se levante la suspensión o se amplíe, en la Liga Europa 2021 se registró un precedente similar cuando en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Liga Europa, disputado el 18 de marzo en Ibrox en el que el Slavia venció por 0-2 al Rangers, el local Glen Kamara acusó al visitante Ondrej Kudela de insultos racistas también con la boca tapada.

Aunque el club de la capital checa y el propio jugador negaron ese insulto y aseguraron que le había dicho "eres un puto tío", finalmente el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA acordó sancionar con diez partidos de suspensión a Kudela y con tres a Kamara por agresión.