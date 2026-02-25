Alarma en el Madrid: la rodilla de Mbappé pone en jaque la vuelta ante el Benfica

La rodilla izquierda de Kylian Mbappé vuelve a marcar la hoja de ruta del Real Madrid en una de sus noches más complicadas... El motivo es que el delantero francés no pudo completar el entrenamiento de este martes en Valdebebas y su presencia en el duelo de vuelta del playoff de la Champions League ante el Benfica todavía está en el aire.

De hecho, algunas informaciones publicadas en Francia por L'Équipe apuntan incluso a que el atacante estaría obligado a guardar reposo por el dolor persistente en la articulación. Sin embargo, desde el club blanco no se descarta su participación y la decisión definitiva se tomará horas antes del encuentro en el Santiago Bernabéu.

Entrenamiento interrumpido y silencio en la convocatoria

En el conjunto blanco no parecen especialmente preocupados y, lo que se sabe es que Mbappé abandonó la sesión por precaución, al igual que otros titulares, aunque su caso es más destacable por el historial reciente. De hecho, a lo largo del día de ayer hubo un detalle que no pasó desapercibido: el Real Madrid no publicó la lista de convocados en la víspera, algo habitual cuando existe una duda de última hora de gran calibre.

En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa defendió el compromiso de su estrella y dejó claro que la decisión no será unilateral: "Cuando creamos que no está en condiciones, no vamos a arriesgar. Lo hablamos con los médicos y con él". Una frase que revela tanto prudencia como inquietud.

Una rodilla que no da tregua

El origen del problema se remonta al 7 de diciembre, tras un golpe ante el Celta. En ese momento, una resonancia detectó una afectación en el ligamento lateral externo que recomendaba varias semanas de reposo. Sin embargo, la presión competitiva aceleró su regreso.

Desde entonces, Mbappé ha competido prácticamente sin descanso. Solo se quedó sin minutos en contadas ocasiones, como ante la Real Sociedad. El precedente más claro fue el choque ante el Manchester City esta temporada, cuando permaneció en el banquillo por precaución en una derrota por 1-2. El patrón se repite: dolor controlado, minutos exigentes y decisiones partido a partido.

Es cierto que los números del francés sostienen su importancia estructural. Mbappé suma 38 goles y seis asistencias en 33 encuentros. Marca cada 74,8 minutos y participa directamente en un tanto cada 64,6. Registros que evocan la era de Cristiano Ronaldo y que explican por qué cualquier duda física genera alarma. Sin embargo, en los últimos partidos se le ha visto menos explosivo, más contenido en los cambios de ritmo. La voracidad goleadora permanece, pero la frescura no siempre acompaña.

Debate estratégico en Valdebebas

El dilema ya no es solo médico, sino estratégico. El Real Madrid llega con ventaja tras el 0-1 de la ida, pero la eliminatoria no está cerrada. Prescindir de su máximo goleador supone un riesgo competitivo evidente. Al mismo tiempo, forzar podría comprometer el tramo decisivo de la temporada y un horizonte mayor: el Mundial de 2026.

En el club se desliza que, juegue o no ante el Benfica, lo ideal sería concederle al menos diez días de reposo real. Partidos como Getafe o la visita a Vigo aparecen como sacrificios asumibles si el objetivo es proteger al jugador. Su posible sustituto sería Gonzalo García, que ya respondió con gol cuando el francés fue suplente semanas atrás.

La incógnita se despejará una hora antes del partido, cuando Arbeloa anuncie el once inicial. Hasta entonces, las conversaciones se intensifican en Valdebebas y la sensación es clara: hay preocupación. Mbappé es duda. Y cuando la duda afecta al jugador que sostiene buena parte del caudal ofensivo del equipo, la alarma se enciende sola.

El Real Madrid debe decidir entre el presente inmediato o la protección a largo plazo. Entre el riesgo calculado y la prudencia. Entre una noche europea de máxima tensión y la salud de su estrella.