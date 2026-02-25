Chilavert vuelve a la carga y dispara con todo contra Courtois: "Lamentable fue sacarle la novia a un compañero"

La polémica que rodea al cruce entre Real Madrid y el Benfica parece no tener fin. Recordemos que en medio de las acusaciones por presunto racismo contra Gianluca Prestianni, el exguardameta paraguayo José Luis Chilavert hizo unas surrealistas y dantescas declaraciones.

El histórico exportero paraguayo participó en el programa de Radio Rivadavia, donde expresó su solidaridad con Prestianni al considerar que Vinícius habría sido quien inició las provocaciones durante el encuentro, asegurando que las imágenes mostraban al futbolista del Real Madrid dirigiéndose al jugador del Benfica con insultos reiterados, un argumento que utilizó para cuestionar el foco de las críticas posteriores.

Señalamiento directo a Mbappé... y ahora a Courtois

Sin embargo, la polémica se intensificó cuando Chilavert decidió extender su discurso hacia Kylian Mbappé, quien había sido uno de los compañeros más firmes en defender públicamente a Vinícius Júnior después del partido y afirmó haber escuchado en varias ocasiones la palabra "mono", una acusación de enorme gravedad en el contexto del fútbol europeo.

En respuesta, el exguardameta cuestionó la autoridad moral del delantero francés con comentarios sobre su vida personal que fueron inmediatamente interpretados como ofensivos y homofóbicos, afirmando que "no es normal que un hombre viva con un travesti" y añadiendo que "para eso están las mujeres", palabras que generaron un inmediato rechazo tanto en redes sociales como en distintos espacios mediáticos.

Tras la oleada de críticas a su alegato, entre ellas la del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, que consideró sus declaraciones como "lamentables", Chilavert ha ido con todo a por el belga.

En una entrevista radial en Argentina, Chilavert no se guardó nada. Recordó un viejo escándalo personal que involucró a Courtois y al también futbolista Kevin De Bruyne, y sostuvo que "lamentable fue lo que hizo Courtois de sacarle la novia a De Bruyne". Además, cuestionó el rendimiento del arquero belga y lo tildó de "normal", sugiriendo que debería mejorar su juego con los pies y animarse a asumir más protagonismo en el campo.

Hay que recordar que Courtois fue acusado de romper el vestuario de la selección belga tras acostarse con la ex de De Bruyne -lo terminaban de dejar- que decidió tomarse su particular venganza con uno de sus mejores amigos.

El arquero paraguayo también volvió a respaldar públicamente a Prestianni en el conflicto con Vinícius Júnior, quien denunció haber recibido un insulto racista en el partido de ida. Chilavert aseguró que el joven argentino fue provocado verbalmente durante el altercado y consideró que existe un trato desigual en la interpretación de los hechos.