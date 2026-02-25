João Tralhão, el arquitecto silencioso que releva a Mourinho en el Bernabéu

En el fútbol hay técnicos y futbolistas que viven bajo el foco y otros que construyen lejos de él. João Tralhão pertenece a esa segunda categoría... Durante más de una década y media trabajó en silencio en la cantera del Benfica. Esta noche, sin embargo, el silencio se rompe: sustituirá en el área técnica a José Mourinho en el Santiago Bernabéu.

A sus 45 años, el técnico lisboeta afronta la mayor exposición pública de su carrera. No es un recién llegado, pero sí un hombre acostumbrado a construir desde la pizarra y no desde el micrófono.

Para entender quién es Tralhão hay que viajar al Benfica Campus, en Seixal. Allí pasó 16 años recorriendo cada escalón de la estructura formativa del club. Tanto que, desde 2002 hasta 2018, su nombre estuvo ligado a la evolución metodológica de una de las academias más prestigiosas de Europa.

Por sus equipos pasaron futbolistas como Bernardo Silva, João Félix, Rúben Dias, Renato Sanches o João Cancelo. Una generación que hoy compite en la élite continental y que encontró en él un formador obsesionado con el detalle táctico y el desarrollo individual.

Su etapa más brillante llegó con el juvenil, al que condujo en dos ocasiones a la final de la UEFA Youth League. Aunque no levantó el trofeo, consolidó un modelo que combinaba competitividad y formación. El Benfica acabó conquistando el título en 2022, confirmando la madurez de una estructura que él ayudó a cimentar.

El salto internacional

Lejos de acomodarse, Tralhão decidió salir de su zona de confort en 2018, aceptando ser asistente de Thierry Henry en el AS Monaco. La experiencia fue breve y turbulenta, pero le permitió asomarse a la gestión de un vestuario de máxima exigencia.

Después ejerció como primer entrenador en el Vilafranquense antes de iniciar una estrecha colaboración con Nuri Şahin. Le acompañó en el Antalyaspor y posteriormente en el Borussia Dortmund, sumando experiencia en la Bundesliga y en entornos de alta presión competitiva. Ese recorrido moldeó un perfil versátil: formación portuguesa, aprendizaje francés, intensidad turca y verticalidad alemana.

El regreso con Mourinho

El círculo se cerró en septiembre de 2025, cuando Mourinho regresó al Benfica y eligió a Tralhão como uno de sus hombres de confianza. No era solo una cuestión sentimental. El club necesitaba un técnico que conociera el ADN benfiquista y que, al mismo tiempo, manejara códigos internacionales.

Tralhão aporta equilibrio. Es el analista que diseña transiciones, el pedagogo que entiende al jugador formado en casa y la voz templada que complementa la intensidad del "Special One". Ahora, una sanción deja a Mourinho fuera del área técnica y coloca a su segundo en el centro del escenario. No será la primera vez que dirija desde el banquillo, pero sí la más mediática.

Filosofía y liderazgo

Su ideario es claro: fútbol proactivo, ofensivo y con mentalidad ganadora. Cree en adaptar el liderazgo según la edad y el momento evolutivo del futbolista. Directivo cuando es necesario; cercano cuando el talento necesita acompañamiento.

En la rueda de prensa previa al partido del Bernabéu dejó claro su rol: será "la extensión de las directrices del entrenador". Sin gestos grandilocuentes, sin apropiarse del foco. Coherente con una carrera construida lejos del ruido.

Esta noche, João Tralhão dejará de ser un secreto de cantera para convertirse en protagonista en el estadio más exigente del continente. Pase lo que pase, su trayectoria ya explica por qué el Benfica confía en él. En el Bernabéu no solo se juega una eliminatoria europea. También se mide la madurez de un técnico que ha pasado dos décadas preparando este momento, casi sin que nadie lo notara.