Gianluca Prestianni no se ha mordido la lengua al conocer que finalmente no podrá estar presente en el vital partido de vuelta de los 1/16 de final de la Champions League que mide a su equipo, el Benfica, frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras la decisión de Apelación de la UEFA de no atender el recurso del Benfica por su suspensión.

Prestianni ha atacado tanto a la UEFA como al Real Madrid en un post que ha borrado minutos después. "Pegar una piña sin pelota se puede se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", ha escrito el argentino acompañando su publicación con otra en la que se ve la acción de Valverde en el partido de ida.

Prestianni se refiere tanto a su sanción como al hecho de que la UEFA desestimara la denuncia del Benfica contra el uruguayo del Real Madrid, al que acusaban de pegar un puñetazo a Dahl en los últimos minutos del partido de ida.