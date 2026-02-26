La polémica imagen del fuera de juego semiautomático que castigó al Real Madrid

El Santiago Bernabéu en una nueva noche de Champions pasó de la euforia al desconcierto en cuestión de segundos. En el minuto 31 de partido, el tanto de Arda Güler, que suponía el 2-1 para el Real Madrid frente al Benfica en la vuelta de los playoffs, fue anulado por un fuera de juego previo de Gonzalo García. La acción, validada por el sistema semiautomático del VAR, ha generado una intensa polémica por tratarse de una posición adelantada detectada por escasos centímetros.

El encuentro había comenzado con intensidad, especialmente por parte de los portugueses... Y, tanto fue el cántaro a la fuente, que fue el Benfica quien golpeó primero con un tanto de Rafa Silva a los 14 minutos. La respuesta fue inmediata: Aurélien Tchouaméni igualó apenas dos minutos después. Con el 1-1 en el marcador, el conjunto blanco apretaba y al minuto 31 llegó la jugada que marcaría el debate posterior.

La jugada bajo la lupa

Todo se inició con un centro de Vinícius Júnior. Fede Valverde bajó el balón de cabeza hacia Gonzalo García, que peleó la acción ante la resistencia de Nicolás Otamendi. El balón quedó suelto tras la intervención defensiva y la salida del portero Anatoliy Trubin. En ese contexto, Arda Güler fue más rápido que todos, metió el pie y envió la pelota al fondo de la red.

La celebración fue inmediata. Sin embargo, el árbitro Slavko Vincic recibió el aviso del VAR, encabezado por Christian Dingert. En primera instancia, se revisó una posible falta sobre el guardameta, pero las imágenes confirmaron que el futbolista turco llegó antes que Trubin. La atención se centró entonces en la posición previa de Gonzalo.

El fuera de juego semiautomático

El sistema de fuera de juego semiautomático determinó que el delantero del Real Madrid estaba ligeramente adelantado respecto al último defensor del Benfica en el momento del cabezazo de Valverde. La imagen difundida muestra una mínima porción del hombro de Gonzalo superando la línea defensiva atribuida a Tomás Araujo.

Esa referencia es precisamente el eje de la controversia. En redes sociales, numerosos aficionados madridistas cuestionaron que se tomara como último hombre a Araujo y no a Alexander Bah Dedic, dorsal 17, quien en algunas tomas parece estar más retrasado que su compañero. La percepción visual alimentó el debate sobre si realmente existía una ventaja efectiva en la acción.

Centímetros y debate

La decisión reabre la discusión sobre los fuera de juego milimétricos. Es cierto que, en el fútbol actual, parece que el sistema tecnológico establece líneas exactas y determina posiciones con precisión matemática, pero el margen detectado en esta jugada fue mínimo. Para parte de la afición, se trata de acciones en las que el atacante no obtiene una ventaja clara y en las que el espíritu de la norma queda desdibujado por la aplicación estricta de la herramienta.

El gol anulado mantuvo el marcador en 1-1 en ese tramo del partido y cambió el estado de ánimo del estadio. Lo que parecía un impulso anímico para el Real Madrid se convirtió en frustración y debate. Más allá del resultado final, la imagen del hombro adelantado quedó instalada como símbolo de una nueva polémica en torno al VAR y su intervención en decisiones al límite.

En un escenario de máxima exigencia europea, un centímetro bastó para transformar una celebración multitudinaria en una discusión técnica que todavía divide opiniones.