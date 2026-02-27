La UEFA investiga los disturbios del Benfica en Madrid

La eliminación del SL Benfica ante el Real Madrid CF en el 'playoff' de acceso a octavos de la UEFA Champions League podría no ser la única mala noticia para el conjunto lisboeta de las próximas semanas. El motivo es que los incidentes registrados en los prolegómenos del encuentro disputado en el Estadio Santiago Bernabéu han colocado al club portugués bajo el foco disciplinario de la UEFA.

Recordemos que, antes del inicio del partido del pasado miércoles, un grupo de aficionados del Benfica protagonizó altercados en los exteriores del estadio. Según las informaciones, se lanzaron bengalas y objetos contra agentes de la Policía y contra establecimientos cercanos, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad para contener la situación y evitar que los disturbios fueran a más.

Estos hechos podría derivar en una sanción económica e incluso en la prohibición de vender entradas a sus aficionados en próximos compromisos europeos como visitante. No debemos olvidar que el artículo 16 del Código Disciplinario de la UEFA establece que los clubes y asociaciones nacionales son responsables del orden y la seguridad tanto dentro como en los alrededores del estadio antes, durante y después de los encuentros. La normativa contempla medidas punitivas por incidentes relacionados con el comportamiento de los seguidores, incluso si el club argumenta ausencia de negligencia.

💥 Tensión en los aledaños del Bernabéu entre la Policía y los aficionados del Benfica 🏥 Ha habido cargas que han ocasionado que algunos hinchas lusos hayan tenido que recibir atención médica 🎥 @elchiringuitotv pic.twitter.com/9vgRYm7jAR — BeSoccer (@besoccer_ES) February 25, 2026

Riesgo de sanción severa

El reglamento disciplinario del organismo europeo prevé castigos por alteraciones del orden, lanzamiento de objetos o comportamientos discriminatorios. Pero no solo eso, sino que, en este caso, además de los enfrentamientos con la Policía, también se habría observado un comportamiento racista por parte de un aficionado antes de acceder al estadio. La reiteración de incidentes en desplazamientos europeos podría influir en la severidad de una eventual sanción.

Y, ¿cuál sería la consecuencia para el Benfica? El castigo podría incluir una multa económica significativa o la prohibición de vender entradas para partidos fuera de casa en competiciones UEFA. Incluso no se descarta el cierre parcial o total del Estadio da Luz en caso de que el expediente disciplinario considere agravantes.

Los incidentes se producen, además, en un contexto ya tenso tras lo ocurrido en el partido de ida, donde se registró el lanzamiento de objetos coincidiendo con el episodio que derivó en la suspensión de Gianluca Prestianni después de que Vinícius Júnior denunciara insultos racistas. En la vuelta, el delantero brasileño volvió a ser protagonista al marcar el gol decisivo que evitó la prórroga y selló el pase madridista.

También el Real Madrid, bajo lupa

Aunque el foco principal apunta al Benfica, el Real Madrid tampoco queda al margen. El motivo es que, durante el encuentro, las cámaras captaron a un aficionado realizando el saludo nazi en la grada. Este tipo de gestos está severamente castigado por la UEFA en su normativa contra comportamientos discriminatorios.

El club blanco reaccionó de inmediato expulsando al aficionado del estadio y anunciando medidas internas, incluida la pérdida de su condición de socio. Esa actuación rápida podría jugar a su favor en caso de que el organismo europeo decida evaluar también lo ocurrido en el interior del recinto.

En lo estrictamente deportivo, el Real Madrid logró el pase a octavos tras imponerse 2-1, en un partido en el que sufrió durante varios tramos y que resolvió gracias al tanto de Vinícius. Sin embargo, el desenlace del cruce podría extenderse más allá del terreno de juego si la UEFA decide actuar con contundencia ante los altercados previos.

El Benfica, por tanto, no solo deberá digerir la eliminación europea, sino también prepararse para una posible sanción que podría condicionar su próxima participación continental.