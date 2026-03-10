El Real Madrid-Manchester City de este miércoles es un partidazo que volverá a enfrentar, como ya es norma casi habitual en la máxima competición continental, a ambos equipos en la Champions.

Un encuentro en el que la grada tendrá su dosis de protagonismo. El Bernabéu, cuando aprieta, los rivales lo notan y de qué manera. Y sacar un buen resultado en la ida es clave para meterse en cuartos de final.

Una parte vital de la grada reside en uno de los fondos. Donde se sitúa la grada de animación, la grada fans que son los que suelen llevar la batuta en cuanto a cánticos, ánimos, pitos, protestas...

Una grada fans que está en la picota después de que el Real Madrid expulsara a uno de sus miembros por ser cazado en la televisión realizando el saludo militar que el club y la UEFA interpretaron como saludo nazi. En un día donde la tolerancia era la gran protagonista -era el duelo de vuelta frente al Benfica en pleno incendio por el supuesto insulto racista, Vinícius denunció que le llamó mono, y dos grandes tifos de 'No al racismo' y 'Respect' lucían en las gradas del Bernabéu-, el Madrid actuó rápido: localizó al sujeto, lo expulsó del estadio y activó el procedimiento de retirada del carné de socio. La UEFA sancionó al Madrid con una multa de 15.000 euros y dejó suspendido, con un año de prueba, el cierre parcial de 500 localidades de la grada sur inferior.

El Real Madrid tiene el aviso de la UEFA de un posible cierre parcial de la grada fans. Por ello han decidido tomar cartas en el asunto y avisar a los líderes de dicha grada con el director del área social antes de la celebración del encuentro el próximo miércoles para hacer una seria advertencia: está terminantemente prohibido citar a Pep Guardiola. El técnico catalán, una de las dianas favoritas de buena parte de la afición merengue, lleva años soportando un cántico personalizado:

Ay, Guardiola, qué delgado se te ve. Primero fueron las drogas, hoy por Chueca se te ve

El cántico mezcla alusiones a un positivo por nandrolona en sus tiempos como jugador en el Brescia con una segunda parte homófoba en relación al famoso barrio gay madrileño.

Un famoso cántico que el Real Madrid quiere evitar a toda costa. Tampoco permite, por normativa de la UEFA, la introducción en el estadio de banderas de ningún tipo, incluida la de España. Los miembros de seguridad de la UEFA estarán muy pendientes de que se cumplan las normas por lo que la directriz es muy clara: Nada de banderas de España y ni nombrar a Pep.