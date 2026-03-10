Una puesta en escena esperpéntica del Tottenham Hotspur y de su portero Antonín Kinský desencadenó una de las victorias más fulminantes del Atlético de Madrid en una noche europea. El conjunto rojiblanco se impuso por 5-2 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano tras un inicio de partido caótico que dejó prácticamente encarrilada la eliminatoria de la UEFA Champions League antes incluso de que se cumpliera la primera media hora.

El equipo de Diego Simeone apenas tuvo que hacer más que aprovechar los regalos de un Tottenham irreconocible, que convirtió su salida al campo en una sucesión de errores impropios del máximo escenario del fútbol europeo.

Un inicio surrealista

El encuentro apenas había comenzado cuando se percibió que la noche podía ser larga para los ingleses. Tras un primer aviso visitante, el Atlético de Madrid comenzó a instalarse en campo rival y encontró pronto su premio.

En el minuto 6 llegó el primer episodio del desastre. Kinský resbaló en el golpeo del balón y lo entregó prácticamente al rival. La jugada terminó en los pies de Marcos Llorente, que no perdonó y firmó el 1-0 ante el delirio del estadio.

El Tottenham apenas tuvo tiempo para reaccionar cuando el caos se multiplicó. En el minuto 14, otro error defensivo permitió que Antoine Griezmann recibiera en ventaja tras un pase de Llorente. El francés definió con la precisión que lo caracteriza para colocar el segundo gol.

La pesadilla inglesa aún no había alcanzado su punto máximo. Apenas minuto y medio después, la zaga visitante volvió a complicarse en la salida de balón y esta vez el beneficiado fue Julián Álvarez, que apareció para marcar el 3-0 en el minuto 15.

El desastre era tan evidente que el técnico Igor Tudor tomó una decisión insólita: sustituyó a Kinský en el minuto 17. El guardameta, señalado por sus errores, abandonó el campo rumbo al vestuario mientras entraba el titular habitual, Guglielmo Vicario.

El cuarto golpe y una reacción tardía

Pero ni siquiera el cambio en la portería logró frenar el vendaval rojiblanco. Apenas unos minutos después, un córner mal defendido terminó con el balón en la cabeza de Robin Le Normand, que remató tras un rechace para firmar el 4-0.

El Atlético de Madrid había marcado cuatro goles en apenas 22 minutos y sin necesidad de desplegar un fútbol extraordinario. Simplemente se limitó a castigar cada error de un Tottenham irreconocible.

Sin embargo, el conjunto londinense encontró una pequeña reacción en el minuto 25. Tras una buena jugada colectiva, Pedro Porro recortó distancias con un disparo cruzado que devolvió algo de vida al partido.

Incluso el capitán visitante, Cristian Romero, estuvo cerca de marcar el segundo poco después, pero su remate se estrelló en el poste. Fue un aviso para el Atlético de Madrid, que también tuvo una ocasión clara antes del descanso cuando Llorente se resbaló dentro del área con todo a favor.

El partido se marchó al descanso con un sorprendente 4-1 y la sensación de que la eliminatoria estaba muy inclinada, aunque aún no decidida.

Julián Álvarez sentencia

La segunda mitad comenzó con el Atlético de Madrid controlando el ritmo del encuentro. El Tottenham intentó reorganizarse, pero continuaba mostrando dificultades para generar peligro real.

El golpe definitivo llegó en el minuto 55. La jugada nació de una parada salvadora de Jan Oblak en su propia área. En apenas unos segundos, el balón pasó por Griezmann y terminó en la carrera de Julián Álvarez, que arrancó desde campo propio, condujo con determinación y batió a Guglielmo Vicario para marcar el 5-1.

🖐️ Manita del Atlético de Madrid. El paradón de Oblak, el toque mágico de Griezmann y la definición de Julián Alvárez.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/v6kgo21K2G — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

El Estadio Metropolitano estalló de nuevo mientras el delantero argentino firmaba su segundo gol de la noche.

Un error final y un susto en el descuento

Con el partido prácticamente decidido, el encuentro entró en una fase más trabada. Las faltas y las tarjetas comenzaron a aparecer en un Tottenham frustrado por lo sucedido.

Aun así, los ingleses lograron maquillar el marcador en el minuto 76. Un error de Jan Oblak en la salida permitió que el balón terminara en los pies de Dominic Solanke, que fusiló para colocar el definitivo 5-2.

El tramo final estuvo marcado por un susto importante. En el tiempo añadido, Cristian Romero y João Palhinha chocaron violentamente cabeza con cabeza al intentar disputar un balón aéreo. Ambos quedaron tendidos sobre el césped durante unos minutos, aunque finalmente pudieron abandonar el campo por su propio pie.

La eliminatoria, muy encarrilada

Cuando el árbitro señaló el final, el Atlético de Madrid celebró una victoria rotunda que deja la eliminatoria muy de cara. Los rojiblancos viajarán a Londres con tres goles de ventaja y la sensación de haber castigado con precisión cada error de su rival.

El Tottenham, por su parte, deberá buscar una remontada heroica en casa si quiere evitar que esta noche caótica en Madrid marque definitivamente su despedida de Europa.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Pubill, Robin Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Marcos Llorente (Sorloth, m. 69), Cardoso, Lookman (Pablo Barrios, m. 69); Antoine Griezmann (Koke, m. 81) y Julián Álvarez (Nico González, m. 73).

Tottenham: Antonín Kinský (Guglielmo Vicario, m. 17); Pedro Porro, Cristian Romero, Danso, Van de Ven, Spence (Xavi Simons, m. 83); Gray, Pape Sarr; Tel (Gallagher, m. 46), Kolo Muani (Dominic Solanke, m. 46) y Richarlison (João Palhinha, m. 68).

Goles: 1-0, m. 6: Llorente. 2-0, m. 14: Griezmann. 3-0, m. 15: Julián Álvarez. 4-0, m. 22: Robin Le Normand. 4-1, m. 26: Pedro Porro. 5-1, m. 55: Julián Álvarez. 5-2, m. 76: Dominic Solanke.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Spence (m. 4), Richarlison (m. 60), Gray (m. 62), Danso (m. 80) y Cristian Romero (m. 85).