Valverde se desmarca del debate médico: "Aquí están los mejores profesionales"

El Real Madrid encara un nuevo desafío europeo en un momento delicado de la temporada. Con varias bajas en la plantilla y tras ver cómo el Barcelona abría brecha en LaLiga, el equipo blanco recibe al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. En ese contexto, Federico Valverde, uno de los líderes del vestuario, ha comparecido ante los medios junto al entrenador y, además de analizar el partido, ha dejado un mensaje claro sobre un asunto que ha generado debate en los últimos días: la gestión médica de las lesiones en el club.

Como era de esperar, se le ha preguntado al centrocampista uruguayo por la decisión de algunos compañeros de buscar tratamientos fuera del club para recuperarse de sus problemas físicos. Sin entrar en polémicas ni valorar casos concretos, Federico Valverde se limitó a expresar su plena confianza en los servicios médicos del Real Madrid. "Yo confío en muchas personas dentro del club. Tengo una persona que es mi mano derecha, un fisio en el que confío mi cuerpo. Dejo todas las soluciones a lo que él piensa", explicó el futbolista, subrayando que su prioridad es centrarse en el rendimiento deportivo y en ayudar al equipo en un momento exigente.

Con esas palabras, el uruguayo evitó alimentar cualquier debate sobre los médicos y fisios y dejó claro que su postura es de respaldo total al personal médico del club. En un vestuario que ha tenido que convivir con numerosas lesiones durante el curso, su mensaje fue el de cerrar filas y mirar hacia adelante.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que Federico Valverde insistió en que el Real Madrid cuenta con "los mejores profesionales" y que dentro del club encuentra todo lo necesario para cuidar su estado físico. Para él, la confianza en quienes trabajan día a día con los jugadores es clave para afrontar una temporada larga y exigente.

Un vestuario centrado en competir

Más allá de la cuestión médica, el capitán madridista también quiso transmitir la idea de que el equipo está plenamente concentrado en revertir la dinámica de la temporada. Según explicó, Federico Valverde y el resto de los jugadores son conscientes de las dificultades recientes y han redoblado el esfuerzo en los entrenamientos. "Han sido meses duros. Hemos trabajado el doble de lo que hacíamos antes para poder cambiar el rumbo de la temporada", afirmó.

El centrocampista reconoció que el equipo todavía tiene margen de mejora, especialmente en el juego, aunque valoró que los últimos resultados han servido para recuperar confianza. El objetivo ahora es seguir creciendo como bloque.

Para Federico Valverde, la clave está en que todos los integrantes del equipo —desde el primer jugador hasta el último miembro del cuerpo técnico— remen en la misma dirección. Solo así, explicó, podrán aspirar a competir por los títulos en juego.

La exigencia del City

En lo estrictamente deportivo, el uruguayo recordó el precedente más reciente ante el Manchester City y admitió que el conjunto inglés logró dominar durante varias fases del encuentro cuando se adelantó en el marcador. Esa experiencia, según explicó, ha servido al equipo para preparar mejor el nuevo duelo.

El Real Madrid ha trabajado especialmente en el aspecto ofensivo durante los últimos días, pero también en la solidez defensiva. Federico Valverde señaló que uno de los problemas del equipo esta temporada ha sido no defender de forma conjunta: "Muchas veces este año no hemos estado los once jugadores defendiendo".

El centrocampista considera que partidos de este nivel exigen un compromiso total tanto físico como mental. En su opinión, esa será una de las claves para poder competir ante uno de los rivales más exigentes del continente.

La importancia del Bernabéu

Valverde también quiso destacar el papel que puede jugar el Santiago Bernabéu en una cita de este calibre. Para el uruguayo, disputar noches europeas en casa es un privilegio que cualquier futbolista del Real Madrid desea vivir.

El jugador subrayó que el apoyo de la afición puede marcar diferencias en encuentros tan igualados. Por ello pidió el respaldo del público para intentar sacar un resultado positivo que permita encarar con garantías el partido de vuelta.

Mientras tanto, el vestuario mantiene un mensaje claro: concentración absoluta en el presente. Federico Valverde, con su respaldo público a los servicios médicos del club y su insistencia en la unidad del grupo, dejó claro que el Real Madrid quiere aislarse del ruido exterior y centrarse únicamente en competir.