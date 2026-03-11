El drama de Kinsky en el Metropolitano: regala dos goles y es cambiado en el minuto 17

La noche en el Metropolitano dejó una de esas escenas poco habituales en el fútbol de élite. El partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur vivió un episodio sorprendente cuando el técnico inglés decidió sustituir a su portero en el minuto 17 tras una serie de errores que marcaron el inicio del encuentro.

El protagonista involuntario fue el joven guardameta checo Antonín Kinský, titular por sorpresa en lugar de Guglielmo Vicario. La apuesta del entrenador Igor Tudor no salió como esperaba y el encuentro se torció para los Spurs en apenas un cuarto de hora.

En ese breve intervalo de tiempo, el Atlético ya había logrado tres goles y dos de ellos estuvieron directamente relacionados con errores del portero checo. El primero llegó en el minuto 6, cuando Kinsky se resbaló al intentar golpear el balón, lo que permitió a los atacantes rojiblancos aprovechar la jugada para inaugurar el marcador.

Un inicio de partido para olvidar

El golpe inicial no fue el único. Apenas nueve minutos después llegó la jugada que terminaría de marcar la noche del guardameta. En el minuto 15, Kinsky intentó iniciar una jugada con el pie, pero su golpeo salió defectuoso y el balón terminó en los pies de Julián Álvarez. El delantero argentino no desaprovechó el regalo y marcó con facilidad ante una defensa descolocada.

Para entonces, el marcador reflejaba un contundente 3-0 y el Tottenham mostraba claros signos de fragilidad en su inicio de partido. El técnico no tardó en reaccionar.

Apenas dos minutos después del tercer tanto, Tudor tomó una decisión poco habitual en el fútbol profesional: sustituir al portero antes de que se cumpliera el minuto 20. En el minuto 17, Vicario saltó al campo para ocupar la portería londinense mientras Kinsky abandonaba el terreno de juego.

😱 NO PUEDE SER. El drama de Antonín Kinský. Dos intentos fallidos de pase, dos goles. La fiesta del Atlético de Madrid en la primera parte. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/8S0FD8oCPz — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

El guardameta se marchó directamente al vestuario tras recibir el apoyo de algunos compañeros en el túnel. La escena fue llamativa tanto para los jugadores como para los aficionados presentes en el estadio.

Una apuesta inesperada en la portería

La presencia de Kinsky en el once inicial ya había sido una sorpresa antes del comienzo del partido. El joven portero de 22 años apenas había tenido minutos durante la temporada y solo había disputado dos encuentros con el Tottenham, ambos en la Carabao Cup.

Hasta ese momento, Vicario había sido el portero habitual del equipo durante el curso. La decisión de Tudor de darle la titularidad al guardameta checo en un partido importante generó cierta expectación, aunque el desarrollo del encuentro terminó convirtiendo la apuesta en un episodio difícil para el jugador.

Kinsky había llegado al Tottenham en enero de 2025 procedente del Slavia Praga, equipo con el que disputó alrededor de treinta partidos. También ha participado en varias ocasiones con la selección sub-21 de la República Checa, aunque todavía no ha debutado con el combinado absoluto.

El apoyo tras una noche complicada

Tras el encuentro, el propio Igor Tudor explicó la decisión tomada durante el partido. El técnico reconoció que se trataba de una situación poco habitual, pero defendió que el cambio buscaba proteger al joven portero.

En la rueda de prensa posterior al encuentro aseguró que en sus años como entrenador nunca había vivido algo parecido y consideró que la sustitución era la mejor decisión para el jugador en ese momento. "Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había pasado. Había que proteger al chaval. Para mí es la decisión correcta. Hemos hablado después, es un buen chaval y un gran portero. Puede pasar esto. El comienzo del partido nos vimos frágiles, débiles. Casi marcamos el 4-2, pero encajamos el 5-1", remarco el entrenador.

La escena también generó numerosas reacciones dentro del mundo del fútbol. En redes sociales, el guardameta recibió un gran número de mensajes de apoyo tras el partido, superando ampliamente las interacciones habituales en sus publicaciones.

Entre quienes quisieron enviarle un mensaje estuvo el portero español David de Gea, actualmente en la ACF Fiorentina. El guardameta recordó la dificultad de la posición y animó al joven portero a mantener la cabeza alta y seguir intentándolo.

No one who hasn't been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position. Keep your head up and you will go again. — David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026

También su compañero en el Tottenham Pedro Porro mostró públicamente su apoyo. El defensa recordó que situaciones así pueden ocurrir en el fútbol y rememoró un resbalón propio en un partido internacional en 2023 con España ante Escocia.

Los mensajes reflejaron una idea compartida dentro del fútbol profesional: los errores forman parte del juego, incluso en el nivel más alto. Para Kinsky, la noche en el Metropolitano fue una experiencia difícil, pero también una de esas historias que, con el tiempo, forman parte del aprendizaje de cualquier portero.