Nada de banderas de España ni cánticos contra Pep Guardiola en la grada de animación del estadio Santiago Bernabéu durante el duelo de Champions entre el Real Madrid y Manchester City. El club de Chamartín, alertado por la amenaza de clausura parcial que pesa sobre el Bernabéu después del saludo nazi por parte de un aficionado antes del duelo frente al Benfica, impide la exhibición de enseñas nacionales y los cánticos relacionados con el entrenador catalán del conjunto citizen.

Así lo refleja un comunicado que los dirigentes de la Grada Fans, ubicada en el sector inferior del fondo sur del coliseo blanco, han remitido a los aficionados que se sitúan habitualmente en esa zona del estadio, después de una reunión con representantes del club. "Como todos sabéis el club ha sido sancionado económicamente y con un apercibimiento de cierre de la Grada Fans por parte de la UEFA. Nos ha transmitido y recordado las normas de comportamiento, ya que la Grada va a estar mirada con lupa", comienza el escrito.

"Si alguna parte del estadio canta contra Guardiola, nosotros no seguimos la canción, solo vamos a animar al Madrid", advierte el escrito sobre una medida destinada a evitar cualquier tipo de cánticos de tinte homófobo. "Todos de blanco. No se pueden llevar banderas de España, Cuba, Polonia o Mongolia... Solo banderas del Real Madrid", añade en relación a otra disposición que ha ocasionado bastante más polémica entre la afición merengue.

El aviso llega tras varios episodios recientes que han colocado al feudo merengue en el punto de mira del organismo europeo. En concreto, el club fue sancionado con una multa económica y con un apercibimiento de cierre de la grada después de un incidente en un partido de Champions y de diversos cánticos ofensivos detectados en encuentros anteriores.

La advertencia es seria: si se repiten comportamientos similares, la UEFA podría cerrar parcialmente el estadio o castigar de forma más severa al club. Y ahora, en este momento de máxima exigencia competitiva, nadie quiere jugar con fuego.

Un mensaje sin lugar a dudas

El mensaje no deja lugar a dudas. Se pide a los aficionados acudir vestidos de blanco, portar únicamente símbolos del Real Madrid —banderas o bufandas del club, blancas o moradas— y centrarse exclusivamente en animar al equipo. También se insiste en entrar con antelación al estadio y ocupar el sector correspondiente para evitar desorden en las gradas.

Pero el punto más llamativo del documento está relacionado con el entrenador del Manchester City. En el comunicado se advierte de forma expresa que, si en otras zonas del estadio se escuchan cánticos contra Guardiola, la grada de animación no debe seguirlos bajo ningún concepto. La instrucción es tajante: animar al Madrid, nada más.

Además, se recuerda a los seguidores que los insultos están "totalmente prohibidos", una advertencia directa tras los problemas registrados en el pasado.

Los precedentes que encendieron las alarmas

El endurecimiento de las normas no surge de la nada. En el organismo europeo hay una seria preocupación por algunos episodios recientes protagonizados por aficionados en el Bernabéu.

El último y más grave fue el gesto de un seguidor realizando un saludo nazi durante el partido de vuelta del playoff previo de la Champions frente al Benfica (2-1), lo que provocó una multa de 15.000 euros al club y un aviso formal de cierre de la zona donde se ubica la Grada Fans.

Además, en otro partido de Champions ya se habían detectado cánticos dirigidos a Guardiola con contenido homófobo y alusiones ofensivas hacia su persona. Ese episodio quedó reflejado en el expediente disciplinario del organismo europeo y ahora pesa como antecedente. La combinación de ambos casos ha llevado a la UEFA a advertir al club de que la grada de animación estará especialmente vigilada en este partido contra el City.

Un partido de alto voltaje

La tensión ambiental se entiende mejor si se tiene en cuenta el rival y la trascendencia del encuentro. El Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del Manchester City en la máxima competición continental, un duelo que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes clásicos modernos de la Champions.

El equipo inglés dirigido por Guardiola se ha consolidado como uno de los grandes adversarios europeos del conjunto blanco, con eliminatorias memorables y un duelo táctico constante entre ambos proyectos. Por eso, en el club madrileño quieren evitar que cualquier comportamiento en la grada empañe un partido de tanta relevancia o, peor aún, pueda acarrear sanciones deportivas o disciplinarias.

Animar sí, provocar no

La consigna que se traslada desde el entorno del club es simple: animación intensa, pero sin cruzar líneas rojas. La grada de animación del Bernabéu es uno de los motores del estadio y su función es empujar al equipo en las noches europeas.

Sin embargo, la UEFA ha dejado claro que vigilará de cerca cualquier comportamiento discriminatorio o insultante en las gradas. Y el Real Madrid, consciente de ello, ha preferido adelantarse a los acontecimientos. En definitiva, el mensaje que circula entre los aficionados más ruidosos del Bernabéu es cristalino: apoyar al equipo, vestir de blanco… y dejar a Guardiola fuera de los cánticos.