Julián Álvarez lidera la goleada del Atlético y avisa: "Puede ser que sí, puede ser que no"

La noche europea en el Metropolitano volvió a tener a un protagonista claro: Julián Álvarez. El delantero argentino firmó un doblete y participó en otra de las jugadas decisivas en la contundente victoria del Atlético de Madrid por 5-2 frente al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Con esta actuación, el atacante ya suma siete goles en la presente edición del torneo continental y se consolida como una de las grandes referencias ofensivas del equipo dirigido por Diego Simeone.

El encuentro quedó prácticamente encarrilado desde el inicio. En apenas veinte minutos, el conjunto rojiblanco ya dominaba el marcador con claridad, aprovechando un arranque arrollador que dejó al Tottenham sin capacidad de reacción.

Entre los nombres propios del partido destacó el de Julián Álvarez, que volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Sus dos tantos, sumados a su participación en otras acciones ofensivas, permitieron al Atlético tomar una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta. Tras el partido, el argentino recibió el premio al mejor jugador del encuentro y atendió a los medios en la zona mixta del estadio.

Un futuro que sigue abierto

Pese al gran momento que atraviesa en el Atlético, Julián evitó cerrar la puerta a un posible cambio de equipo en el futuro. El delantero tiene contrato con el club madrileño hasta el 30 de junio de 2030, pero los rumores sobre su nombre siguen apareciendo en cada mercado de fichajes.

En particular, el FC Barcelona ha sido uno de los equipos mencionados en distintas informaciones como posible interesado en reforzar su delantera con la llegada del argentino.

Preguntado directamente por esos rumores, el propio jugador optó por restarles importancia. El atacante explicó que muchas de las informaciones que circulan nacen en redes sociales y terminan creciendo hasta convertirse en grandes especulaciones. En ese sentido, insistió en que él nunca ha hecho declaraciones sobre una posible salida del club.

El propio Julián fue claro al respecto: aseguró sentirse feliz en el Atlético y concentrado en el día a día con su equipo, que continúa peleando por todos los objetivos de la temporada.

🚨🚨 ¡OJO! 🕷️ @9julianalvarez, sobre su futuro al micrófono de @PedroFullanaSER 📝🔴⚪️ ¿Puedes garantizar que la próxima temporada estarás en el @Atleti? 😳💣 "Yo que sé... puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe" pic.twitter.com/g2kmQr8OmU — El Larguero (@ellarguero) March 10, 2026

Sin embargo, cuando se le preguntó si podía garantizar que seguirá en el Atlético la próxima temporada, su respuesta dejó abierta la incógnita. El delantero reconoció que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. "Puede ser que sí, puede ser que no", señaló, aunque inmediatamente quiso remarcar que actualmente está muy contento en el club.

El argentino insistió en que se siente agradecido tanto con la institución como con los aficionados, que le han mostrado un gran apoyo desde su llegada al equipo.

Griezmann aclara su situación

La noche también sirvió para aclarar el futuro de otro de los nombres propios del Atlético. Antoine Griezmann, que había estado en el centro de varios rumores sobre una posible salida hacia la MLS, aseguró tras el partido que su intención es continuar al menos hasta el final de la temporada.

El delantero francés explicó que se siente muy bien en el club y que su objetivo inmediato es seguir compitiendo con el equipo hasta el final del curso. Entre esos retos destaca la posibilidad de alcanzar la final de la Copa del Rey, un objetivo que el propio jugador reconoció que le ilusiona especialmente.

Griezmann también valoró el momento que atraviesa Julián Álvarez y destacó la importancia de que los delanteros del equipo estén en racha goleadora. Según explicó, el Atlético necesita que sus atacantes sigan marcando diferencias para mantener sus aspiraciones en todas las competiciones.

Un Atlético lanzado en Europa

Más allá de los nombres propios, el Atlético salió del Metropolitano con sensaciones muy positivas. El resultado del partido de ida deja al equipo con una ventaja importante para afrontar el encuentro de vuelta y mantener vivo el sueño europeo.

Si el conjunto rojiblanco logra cerrar la eliminatoria, su rival en cuartos de final saldría del enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Newcastle United.

Por ahora, el foco del Atlético sigue puesto en competir al máximo nivel en todas las competiciones. Y en ese camino, Julián Álvarez se ha convertido en una pieza fundamental. Mientras los goles siguen llegando y el equipo avanza en Europa, su futuro sigue siendo una incógnita… aunque él insiste en que, por ahora, está feliz en Madrid.