Álvaro Arbeloa recupera efectivos para el importante duelo de este miércoles frente al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. Regresan al equipo tras cumplir sanción Dean Huijsen y Franco Mastantuono y también un Eduardo Camavinga ya recuperado de una infección bucal.

El Real Madrid volverá a tener la baja de Kylian Mbappé, que se pasó una semana fantástica en París donde acudió para afrontar una segunda opinión sobre sus molestias en la rodilla y aprovechó para darle brillo a su vida social. Tampoco podrá contar Arbeloa con Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo, todos ellos lesionados.

Arbeloa recupera en defensa a Huijsen, sancionado en Balaídos en la última jornada de LaLiga, al francés Camavinga, que no pudo jugar los dos últimos encuentros del Real Madrid por una fuerte infección bucal, y al argentino Franco Mastantuono, sancionado en la competición doméstica por la roja directa que recibió ante el Getafe.

Sigue apostando por la cantera

Arbeloa, además de lógicos retoques tácticos y contar de nuevo con Pintus como preparador físico, ha decidido dar paso a varias promesas del Castilla. Ante el City están en la convocatoria el defensa Diego Aguado y los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La Lista de Convocados del Real Madrid ante el City es la siguiente

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran García, Mendy y Diego Aguado.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono y Gonzalo.

El onde que presentará Arbeloa ante el City de Guardiola solo tiene una duda: si saldrá de cara con Vinicius como único punta para reforzar la sala de máquinas con cinco centrocampistas o confiará en el 4-4-2.

Saldrá de cara con: Courtois bajo palos, Trent, Rüdiger, Asencio y Ferland Mendy en defensa; Tchouaméni como ancla con Thiago Pitarch y Arda Güler como escuderos, Vinicius tirando a la izquierda con Fede Valverde caído a banda derecha para hacerle coberturas a Trent y arriba Gonzalo. Ese sería el once si se decanta el técnico charro por un 4-4-2. SI opta por reforzar la medular, Camavinga entraría por Gonzalo ocupando el costado izquierdo y dejando liberado como falso ‘9’ a Vinicius.