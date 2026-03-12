El brillante plan de partido de Arbeloa que hundió a Pep Guardiola

El Real Madrid firmó el mejor partido de la temporada en el mejor momento. Destrozó al City de Pep Guardiola por 3-0 en el Santiago Bernabéu con una exhibición histórica de Fede Valverde -pocas veces se vio algo así en defensa y en ataque- y aún pudo ser mayor si Vinicius hubiera aprovechado el penalti que lanzó.

Nadie -casi- daba un duro por el equipo de Álvaro Arbeloa. En la previa hasta los más optimistas de los madridistas hablaban de intentar llegar vivos al partido de vuelta del Etihad. El Madrid se presentaba a la cita con siete bajas muy importantes: Mbappé, Bellingham, Militao, Alaba, Carreras, Ceballos y Rodrygo. El City venía de una gran racha de resultados sin conocer la derrota -siete encuentros- y era el gran favorito. Sin embargo, este miércoles en el Bernabéu el Madrid y su técnico, Arbeloa, demostraron que jamás hay que darles por muertos.

Desde su llegada al banquillo Arbeloa ha intentado ir introduciendo algunas novedades. Físicamente el equipo estaba muy tocado y poco a poco Pintus quiere ponerlo a tono. El míster charro le ha dado confianza a jugadores como Vinicius o Fede Valverde que no pasaron su mejor momento con Xabi Alonso, le ha intentado dar una identidad a un equipo al que le cuesta mucho generar sin espacios y que luce con ellos por lo que ha buscado crecer desde la solidez defensiva con un bloque medio y una intensa presión tras pérdida y le ha metido gasolina al equipo dando la alternativa a chavales del filial -la irrupción de un interior como Thiago Pitarch que juega tan bien con y sin balón es muy meritoria-.

Este miércoles ante el City, Arbeloa firmó su mejor obra táctica. Destrozó al City de Guardiola con un planteamiento de partido brillante y que sus jugadores aplicaron a la perfección. De salida pobló el centro del campo -puso a cinco centrocampistas incluido un Brahim que se dejó el alma en la presión- apostando por la meritocracia -Thiago Pitarch fue titular- por delante de las jerarquías -el canterano dejó en el banquillo a Camavinga-.

Las ideas estaban muy claras: cerrar los espacios interiores cortocircuitando las líneas de pase dejando más libre los carriles y la orden de no saltar al poseedor del balón para buscarte la espalda, juego muy vertical y directo cuando recuperaban el esférico -girarse y buscar la espalda de los laterales- y si no se podía correr, madurar la jugada con una posesión en la que la velocidad de circulación y los desmarques de ruptura constantes eran las señas de identidad.

Colectivamente el Madrid firmó una enorme actuación. La presión tras pérdida evitó que el City fuera capaz de encontrar espacios -solo Doku con su enorme velocidad los generó- y eso fue un factor que habla muy bien del esfuerzo general como equipo. El Madrid se comió al City gracias en parte a la superioridad en la sala de máquinas -hasta cinco efectivos merengues contra solo dos de los celestes- y esa ambición de Guardiola de ir en tromba a por un equipo al que percibió débil en la previa le costó muy caro. Como ya le pasó con la visita con el Bayern en una situación similar. Como le pasa casi siempre con el Madrid en Champions ya que, tras la derrota de ayer, se ha convertido en el entrenador de la historia con más derrotas en Champions ante el Madrid.

Individualmente el encuentro de jugadores como Huijsen -se reivindicó el central-, Ferland Mendy -una pena su lesión porque es un jugador tan competitivo y fiable... puso el cerrojo en su banda y no pasó nadie-, un Thiago Pitarch que igual te baja a la base de la jugada para iniciar el juego que te tira un desmarque de ruptura generando espacios... enorme pelotero con y sin balón y una personalidad increíble con tan solo 18 años, un Tchouaméni que atraviesa seguramente el mejor momento de forma de su carrera, un Brahim que estuvo muy solidario y sacó su clase y talento para asistir a Fede Valverde en el tercer gol... y, por supuesto, el uruguayo que firmó una actuación memorable.

Tras tocar fondo ante el Getafe, el Madrid se agarró a La Liga en Vigo y ante el City demostró que en la Champions jamás, en la vida, hay que darlo por muerto. Arbeloa ha sacado la cabeza en el momento clave de la temporada y firmó ante el City su mejor obra táctica. Arbeloa se zampó a Pep Guardiola en la pizarra.