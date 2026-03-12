Nueva alarma en el Real Madrid: Mendy se retira ante el City y Arbeloa teme lo peor

La victoria del Real Madrid frente al Manchester City dejó momentos de gran fútbol en el Santiago Bernabéu, pero también una nueva preocupación para el cuerpo técnico. El protagonista fue Ferland Mendy, que completó una primera mitad sobresaliente antes de tener que abandonar el partido al descanso tras sentir calambres en la pierna derecha.

El lateral francés, que regresaba recientemente tras varios problemas físicos, había sido una de las apuestas de Álvaro Arbeloa para el once inicial. De hecho, este era su segundo partido consecutivo como titular después del encuentro disputado en Balaídos, una señal clara de la confianza que el técnico deposita en él cuando está disponible.

Durante los primeros 45 minutos, Mendy respondió a esa confianza con una actuación muy sólida. Su duelo en banda frente al brasileño Savinho fue uno de los puntos más destacados de la primera parte. El francés se mostró seguro en defensa, rápido en las coberturas y firme en los uno contra uno, recordando por momentos al lateral que durante años fue considerado uno de los mejores defensores de su posición.

Sin embargo, la historia cambió en el descanso. El jugador notó calambres en la pierna derecha y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos. En su lugar entró Fran García para disputar toda la segunda mitad.

Desde el club se transmitió inicialmente un mensaje de tranquilidad. A falta de pruebas médicas más detalladas, el cambio se habría producido únicamente por precaución y no por una lesión confirmada. El objetivo era evitar un problema mayor en un futbolista que apenas está recuperando el ritmo competitivo tras un largo periodo de inactividad.

Un problema recurrente esta temporada

La posible baja de Mendy se suma a la larga lista de problemas físicos que ha sufrido el equipo esta temporada. El Real Madrid ha tenido que convivir con constantes ausencias en varias posiciones del campo, lo que ha obligado al cuerpo técnico a reorganizar el equipo en múltiples ocasiones.

El lateral izquierdo ha sido una de las posiciones más castigadas. Durante gran parte del curso, el puesto ha tenido como principal ocupante a Miguel Carreras, quien también se encuentra recuperándose de un problema muscular. De hecho, el gallego estaba previsto como titular en el partido ante el City, pero finalmente no llegó a tiempo tras el golpe sufrido en el gemelo en el encuentro frente al Getafe CF.

Esa situación obligó a recurrir nuevamente a Mendy, pese a que el francés aún no acumulaba muchos minutos desde su regreso. Su titularidad sorprendió a algunos observadores precisamente por esa falta de rodaje, pero su rendimiento en la primera parte justificó la decisión del entrenador.

El riesgo de la carga de minutos

La explicación más probable de las molestias del francés está relacionada con la acumulación de minutos tras tanto tiempo parado. Después de varias semanas de recuperación, el lateral ha sido utilizado con frecuencia en los últimos partidos, convirtiéndose nuevamente en la primera opción para el entrenador en su posición.

En el fútbol de élite, este tipo de situaciones no son extrañas. Un jugador que vuelve tras una lesión suele necesitar varias semanas para recuperar el ritmo competitivo y la resistencia física necesarias para completar partidos al máximo nivel.

La preocupación de Arbeloa

Tras el encuentro, el técnico del conjunto blanco dejó entrever cierta preocupación al hablar sobre el estado del futbolista. Aunque el club mantiene un discurso prudente, Arbeloa reconoció que la situación no era del todo tranquilizadora.

"No tiene buena pinta. Es un riesgo después de tanto tiempo parado darle dos partidos seguidos", explicó el entrenador tras el partido, asumiendo que había decidido apostar por el francés pese a la falta de continuidad.

El técnico también quiso agradecer públicamente el esfuerzo del jugador, destacando su compromiso con el equipo y el rendimiento mostrado en la primera mitad.

Pendientes de las pruebas médicas

Ahora todas las miradas están puestas en las pruebas médicas que se realizarán al futbolista en los próximos días. En función de los resultados se determinará si Mendy puede estar disponible en los próximos compromisos del equipo.

En principio, el lateral apunta a perderse el próximo encuentro de Liga frente al Elche CF y su presencia en el partido de vuelta de la eliminatoria europea en el estadio del City, el Etihad Stadium, queda en duda.

Mientras tanto, la posible recuperación de Carreras podría aliviar parcialmente el problema en el lateral izquierdo. Pero en el Bernabéu saben que, cuando está sano, Mendy sigue siendo una pieza clave en el equilibrio defensivo del equipo. Por eso, su espectacular primera parte ante el City dejó una sensación doble: la confirmación de su calidad… y el recordatorio de lo frágil que puede ser su continuidad.