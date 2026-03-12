Por qué el césped del Bernabéu y el Metropolitano fueron una pista de hielo en la Champions

Los partidos de octavos de final de la Champions League disputados en Madrid los días 10 y 11 de marzo han dejado imágenes llamativas que no han tenido que ver únicamente con goles o jugadas decisivas. El motivo es que, durante ambos encuentros, algunos de los futbolistas de los cuatro equipos protagonizaron constantes resbalones en el Santiago Bernabéu y el Metropolitano, lo que provocó sorpresa entre aficionados y analistas.

Desde atacantes hasta defensas, muchos jugadores tuvieron problemas para mantener la estabilidad sobre el césped de dos de los estadios más modernos del mundo. De algunos de estos resbalones salen los primeros goles del Atlético de Madrid frente al Tottenham...

La situación generó debate inmediato: ¿cómo es posible que recintos con presupuestos millonarios y sistemas de mantenimiento de última generación presenten un terreno de juego tan traicionero? La explicación no responde a un único factor, sino a una combinación de tecnología, decisiones de mantenimiento, condiciones ambientales y características propias del fútbol moderno.

Tecnología y limitaciones del nuevo césped del Bernabéu

Uno de los focos del problema está en el sistema de césped retráctil del Santiago Bernabéu, algo de lo que se lleva hablando desde que se instalara... Recordemos que el estadio blanco cuenta con un innovador sistema que permite retirar el terreno de juego en varias bandejas móviles que se almacenan bajo el estadio en un espacio conocido como hipogeo.

Esto hace que, a diferencia de los campos tradicionales, el césped no crezca directamente sobre tierra natural, sino en plataformas metálicas diseñadas para desplazarse. Esta solución tecnológica permite proteger el campo y utilizar el estadio para otros eventos, pero también introduce desafíos importantes en términos de estabilidad y desarrollo natural del césped.

El sistema, diseñado por la ingeniería Sener, ha obligado al club a perfeccionar constantemente los procesos de mantenimiento del césped. Sin embargo, algunos especialistas apuntan que el hecho de que el césped pase largos periodos almacenado bajo tierra puede afectar a su firmeza y al comportamiento del terreno durante los partidos.

El "riego de Champions"

Otro elemento clave es el riego previo a los partidos. A nadie se le escapa que en la élite del fútbol europeo es habitual que el césped se riegue poco antes del inicio del encuentro y también durante el descanso. El objetivo es claro: favorecer un juego más rápido y permitir que el balón se desplace con mayor velocidad.

Sin embargo, este procedimiento puede tener efectos indeseados si se sobrepasa cierta cantidad de agua. Cuando la superficie no drena con la rapidez suficiente, se crea una fina película de humedad sobre la hierba. En esas condiciones, cuando un futbolista realiza un cambio de dirección brusco o una aceleración, las botas pueden deslizar en lugar de agarrarse al suelo.

En Madrid, tanto el Real Madrid como el Atlético suelen apostar por campos rápidos, lo que obliga a los encargados del mantenimiento a ajustar con precisión el nivel de riego. En ocasiones, esa búsqueda del equilibrio puede salir mal.

El desafío de los estadios cerrados

La arquitectura de los estadios modernos también influye. Tanto el Bernabéu como el Metropolitano presentan estructuras que limitan la circulación natural del aire, especialmente cuando se utilizan cubiertas o grandes estructuras que rodean el campo.

En el caso del Bernabéu, el césped almacenado en el hipogeo recibe luz artificial y sistemas de riego controlado. Sin embargo, durante los partidos la ventilación dentro del estadio puede no ser suficiente para secar rápidamente la humedad relativa del terreno. Cuando el aire se estanca, la humedad relativa aumenta y el agua tarda más en evaporarse. El resultado es una superficie más húmeda de lo esperado, lo que favorece los resbalones.

Pero no es sólo eso sino que el tipo de césped también influye. Recordemos que los dos estadios utilizan césped híbrido, un sistema que combina aproximadamente un 95 % de hierba natural con fibras sintéticas que ayudan a reforzar la superficie.

Este tipo de césped se diseñó para mejorar la resistencia del campo y evitar que se levanten grandes trozos de terreno durante el juego. Sin embargo, también presenta particularidades. En determinados momentos del año, como marzo, el césped natural atraviesa un periodo de transición climática.

Si las raíces no están suficientemente profundas o las fibras sintéticas quedan demasiado expuestas debido al desgaste, el agarre puede reducirse. Esto provoca una situación curiosa: el terreno puede parecer perfecto a simple vista, pero ofrecer menos fricción de la que necesitan los jugadores.

El caso del Metropolitano

El estado del césped del Metropolitano también ha generado comentarios en las últimas semanas. Algunos aficionados han señalado que el terreno no siempre presenta las mejores condiciones y que podría influir en determinados partidos.

En encuentros recientes disputados en el estadio rojiblanco se produjeron errores importantes de porteros rivales, algunos de ellos relacionados con resbalones o botes inesperados del balón. Como los sufridos por Joan García en la Copa del Rey o la pasada noche en Champions el portero del Tottenham, Kinsky. Estas acciones han alimentado el debate sobre si el estado del césped puede influir en el desarrollo de los partidos.

Incluso algunos jugadores del Atlético han reconocido que el campo no siempre ofrece las mejores sensaciones. Antoine Griezmann o Koke llegaron a señalar que el césped del estadio rojiblanco puede complicar el juego del propio equipo.

Uno de los motivos es que el Metropolitano, como muchos grandes estadios modernos, no se utiliza únicamente para el fútbol. A lo largo del año acoge conciertos y espectáculos que obligan a retirar el césped y replantarlo posteriormente. Este proceso puede afectar al desarrollo del terreno de juego, especialmente si coincide con condiciones meteorológicas adversas.