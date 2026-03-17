Así es Clément Turpin, el árbitro del decisivo City-Real Madrid en el Etihad

La UEFA ha designado a Clément Turpin para dirigir el decisivo duelo entre el Manchester City y el Real Madrid en la Liga de Campeones 2025-2026. Esta será la tercera ocasión en la que el colegiado francés esté al frente de un choque entre ambos gigantes europeos.

El partido llega con una ventaja clara para el conjunto blanco, que logró una renta de tres goles en la ida. Aun así, el escenario del Etihad Stadium y la calidad del equipo inglés convierten el encuentro en una cita de máxima exigencia, donde cada decisión arbitral puede resultar determinante.

Pero, ¿quién es Clément Turpin? El francés es internacional desde 2010 y está considerado como uno de los árbitros más destacados del panorama europeo en la última década. Su estilo se caracteriza por la serenidad, el control emocional y la capacidad de gestionar los partidos a través del diálogo antes que mediante sanciones disciplinarias.

Turpin no es un árbitro que busque protagonismo. De hecho, una de sus principales virtudes es pasar desapercibido cuando el juego fluye con normalidad. Sin embargo, cuando la situación lo requiere, muestra firmeza y autoridad. Esta combinación le ha permitido ganarse la confianza de la UEFA para encuentros de máxima relevancia.

Experiencia en grandes escenarios

El colegiado francés acumula una amplia trayectoria en competiciones internacionales. Ha dirigido más de 50 partidos de Champions League y ha estado presente en citas de gran nivel, incluyendo finales europeas. Entre sus hitos más destacados se encuentra la final de la Liga de Campeones 2021-22, también con el Real Madrid como protagonista. Además, cuenta con experiencia en torneos internacionales como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, lo que refuerza su perfil como árbitro habituado a la presión de los grandes escenarios.

En cuanto a sus precedentes con el Real Madrid, los números son claramente favorables: ocho victorias, un empate y una sola derrota en los encuentros que ha dirigido al conjunto blanco.

Como no puede ser de otra manera, Turpin no estará solo sobre el césped. Estará acompañado por sus asistentes Nicolas Danos y Benjamin Pagès, también franceses, mientras que el VAR estará a cargo de Jérôme Brisard, con la asistencia del alemán Sören Storks. Este equipo arbitral completo responde a la intención de la UEFA de minimizar riesgos en partidos de alta tensión, donde cualquier decisión puede ser clave en el resultado final.

Una figura clave en el resultado

Aunque el protagonismo debe recaer en los jugadores, la figura del árbitro siempre está bajo el foco en partidos de esta magnitud. En un duelo entre dos potencias como Manchester City y Real Madrid, cualquier acierto o error puede influir en el desenlace.

Por ello, la elección de Turpin no es casual. Su experiencia, capacidad de gestión y conocimiento del juego lo convierten en una garantía para un encuentro que promete máxima intensidad. En una noche donde cada detalle cuenta, su actuación será observada con lupa, pero también será fundamental para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Cuánto cobra un árbitro de Champions

Uno de los aspectos que más interés genera es la remuneración de los árbitros en este tipo de encuentros. La UEFA clasifica a los colegiados en distintas categorías según su experiencia y rendimiento, siendo la categoría Élite la más alta.

En este nivel, los árbitros perciben alrededor de 9.680 euros por partido, mientras que los asistentes reciben cerca de 2.906 euros y el cuarto árbitro unos 968 euros. Estas cifras reflejan la exigencia y responsabilidad que implica dirigir encuentros de primer nivel.

En el caso de la Champions League, además, existen pagos específicos según la fase de la competición. Los partidos de fases avanzadas incrementan notablemente la remuneración, alcanzando cifras cercanas a los 7.500 euros en cuartos y semifinales, y hasta 10.000 euros en una final.