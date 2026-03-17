El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se ha marchado sustituido al descanso del partido de Liga de Campeones ante el City en Manchester con una sobrecarga en el aductor derecho y en su lugar ha entrado el ucraniano Andriy Lunin.

El portero belga, que realizó cuatro paradas de mérito en el primer acto, sintió una molestia muscular que provocó que pidiese el cambio al descanso con 1-1 en el marcador y 1-4 en el global a favor del Real Madrid.

Según informaron fuentes del club blanco, Courtois sintió una sobrecarga en el aductor derecho y pidió ser sustituido por precaución, a cinco días de la disputa del derbi ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Andriy Lunin, que ya jugó en abril de 2024 y fue protagonista en el Etihad en una tanda de penaltis que dio la clasificación al Real Madrid, tiene minutos en su cuarto encuentro de la temporada.

Tan solo había jugado, siempre de titular, ante el Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones, Talavera y Albacete en la Copa del Rey.