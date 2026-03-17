El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "lo mejor sería poder marcar" ante el Tottenham Hotspur, en la vuelta de su eliminatoria de octavos de final en la Liga de Campeones, "para llevarlos a una situación más incómoda" que la ya vivida en el partido de ida con el 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano.

"Necesitamos jugar el partido en el lugar donde está. No me imagino otra situación de jugar el partido en el lugar donde está. Hay una diferencia de tres goles. Está claro que nosotros necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos a una situación más incómoda", ha dicho el Cholo en el Tottenham Hotspur Stadium. "Nosotros intentamos seguir jugando el partido que empezamos jugando en el Metropolitano. Y a partir de ahí, con diferentes situaciones que aparecerán dentro del partido, tendremos que generar lo que queremos hacer", auguró el entrenador del Atlético en su rueda de prensa.

Luego abogó por "seguir compitiendo de la misma manera" que su equipo lleva "haciéndolo hace muchísimos años, algunas veces llegando más lejos y otras veces no". "Pero el nivel competitivo sigue estando y esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", añadió.

Más tarde vaticinó que el Tottenham "jugará con la intensidad que tienen en su casa, con el entusiasmo de la gente que jugará desde el inicio y con todo lo que representa la Champions para sus hinchas".

Por otra parte, analizó el alto registro de dianas marcadas en esta edición de la Champions League. "No me detendría en la cantidad de goles o no goles para ser ofensivo o defensivo. Yo creo que un equipo intenta ser lo más completo posible. Y a partir de la contundencia que tenga defensiva o ofensiva en el equipo, lo logra ser o no lo logra ser", subrayó.

Igualmente fue preguntado por Julián Álvarez, que está a las puertas de alcanzar los 100 partidos oficiales con el Atlético. "Yo creo que ya he hablado bastante de Julián en todo este tiempo. Saben lo que confío y creo en el futbolista que tenemos y esperemos que pueda continuar muchos años acá y haciendo muchos más partidos de los que cumplirá mañana", contestó.