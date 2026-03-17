Hansi Flick: "El Barça será mi último club y mi último trabajo"

El FC Barcelona se juega este miércoles en el Camp Nou el pase a los cuartos de final de la Champions, en su partido de vuelta de octavos contra el Newcastle (1-1). Sin embargo, a pesar de la importancia del partido, en el club azulgrana la actualidad informativa siempre va más allá de lo deportivo y ahora mismo hay cierta incertidumbre en torno al futuro de Hansi Flick.

El técnico alemán termina contrato en 2027. Este martes, en la rueda de prensa previa al choque contra las urracas, no ha desvelado si va a renovar, pero lo que sí ha dejado claro es que el Barça será su "último club" y su "último trabajo". "Está clarísimo que me gusta trabajar aquí. Pero lo más importante de todo, al menos lo que yo siento ahora mismo, es que me gusta ser una persona independiente. Tengo una gran familia, tengo un muy buen staff aquí y también recibo el apoyo de todo el mundo de Barcelona. Es fantástico. Pero al final, esto es fútbol", señalaba el germano en rueda de prensa.

En este sentido, recalca que siempre intenta "dar lo mejor para este club" y para el equipo. "Estoy aquí por ellos, para ayudarles a alcanzar el mayor de los niveles. Ya veremos. Yo creo que tenemos tiempo suficiente. No estoy pensando en irme a ningún otro lugar. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Es algo que me alegra", confesaba Flick.

Por ello, el técnico culé no ha querido hablar de una posible renovación por un año más, hasta 2028. "Yo creo que este no es el momento adecuado, porque mañana tenemos un partido muy importante para nosotros, para el club y para el futuro. Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, pero primero tengo que hablar con mi familia. Tendremos tiempo suficiente para poder hablar de ello, pero ahora mismo no es el momento adecuado", subrayaba.

También ha hablado de la carta que le dio el presidente azulgrana, Joan Laporta, cuando fichó por el Barça. "Decía muchas cosas sobre el Barça. Él destacó el papel de Johan Cruyff, porque fue el hombre que creó el nuevo Barça, pero también me hablaba de la filosofía de la que el club se siente tan orgulloso, de su estilo de fútbol. No solo se trata de ganar, se trata del modo en el que uno gana. Eso también es importante, ganar y jugar con pasión, con la mentalidad adecuada y también disfrutando de este deporte. Se trata del espíritu de equipo también, y es lo que queremos demostrar en el partido de mañana", afirmaba.

Sobre el duelo ante el Newcastle, Flick cree que distará del que se vivió en la ida la semana pasada en St. James’ Park. "Espero un escenario diferente. Ellos pueden presionar muy arriba en el uno contra uno, pero defienden muy bien en el último tercio en defensa. Será un partido duro el de mañana, se lo he dicho a los jugadores; es un equipo físico, con una actitud agresiva en el uno contra uno, también en transición con jugadores muy rápidos. Tenemos que jugar un partido perfecto mañana", apuntaba Flick en la previa del Barça-Newcastle.